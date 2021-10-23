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Sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Kovid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları, tedavilerine hastanede devam edilen hastaların yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa tanıklık ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 21:46
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Sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Kentte Kovid-19'a yakalandığı için tedavi altına alınan hastalar, Harakani Hastanesi Yoğun Bakım Servisi ile diğer servislerde tedavi görüyor. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu hiç aşı olmayan ya da aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor.

Sağlık durumu ağır olanların yoğun bakım servisinde zaman zaman solunum cihazına bağlanarak tedavi gördüğü hastanede görev yapan sağlık çalışanları, son dönemde özellikle "Ben gencim bana bir şey olmaz" diyenlerin hastanede yaşadığı sorunlara şahit oluyor.

Hastanenin Kovid-19 servisinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Perinçek, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde tüm Türkiye'de olduğu gibi virüsün ortaya çıktığı ilk dönemde Kars'ta da yoğun çalıştıklarını söyledi.

Aşılama sürecinin başlamasıyla Kovid-19 vakalarında bir miktar azalma olduğunu ancak son dönemde yeniden artış yaşandığını anlatan Perinçek, "Son dönemde aşılananların oranı azaldı. Birebir hastaneye başvuran hem hastanemizde yatırılan hem de yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarda Kovid-19 varyantları artış göstermektedir." dedi.

Aşısını yaptırsaydı hastalığı evinde geçirecekti şimdi makineye bağlı

Perinçek, hastanede tedavi gören Kovid-19 hastalarının çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hem serviste hem de yoğun bakımda yatan hastaların en önemli ortak özellikleri aşı olmayan ya da yetersiz yani tek doz aşı olan kişilerden oluşmalarıdır. Kovid-19 bu kişilerde daha yoğun şekilde görülmektedir, aşı olmayanların yatış oranı da artmaktadır. Şu an yoğun bakımda yatan bir hastamız 32 yaşında bir kadın ve hiçbir şekilde aşı yaptırmamış. Aşı yaptırsaydı hastalığı evinde geçirecekti fakat şu an makineye bağlı şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hastanede yatanların yarısından fazlası aşısını tam yaptırmayan veya hiç yaptırmayan hastalarımızdan oluşmaktadır."

Gençlerin hastanede yatış oranının yüksek olduğuna işaret eden Perinçek, "Şimdi daha çok gördüğümüz genç hastalarımız var. Bunlar kendi gençliklerine güvenerek, 'Ben aşı yaptırmam bana bir şey olmaz, benim vücudum dirençlidir.' diyen hastalar. Serviste yatan hastalarımız arasında 35 yaşında bir çift var, aşılarını yaptırmamışlar ve daha sonra da 'atlatırız' diye bekleyip daha kötü şekilde geldiler, yaklaşık 25 gündür serviste yatmaktalar ve takipleri devam edilmektedir. Buradan aşının önemini görüyoruz." diye konuştu.

"Aşıyla ilgili son pişmanlık fayda vermiyor"

Perinçek, aşının belirgin bir yan etkisi olmadığına dikkati çekerek, "Aşıyla ilgili son pişmanlık fayda vermiyor, muhakkak aşılamanın yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu hastalıkla ilgili aşıların çok yan etkisi de görülmemekte, bunu Türkiye'de, dünyada herkes görüyor. Elinizi kestiğinizde olduğunuz tetanos aşısı, yıllık grip aşısı veya 5 yılda bir yaptırdığınız zatürre aşısı gibi Kovid aşısı da hayatımızın bir parçası. Bu aşı bizi yoğun bakıma girmekten, daha kötü şartları yaşamaktan kurtarıyor, aşıların yaptırılması gerektiğine inanıyorum. Aşı olanlarda Kovid-19 testi pozitif çıkabilir fakat bu kişiler hastaneye yatmadan, hiç semptom vermeden ya da hafif kırgınlıkla hastalığı atlatmaktadır. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunun göstergesidir." dedi.

Hemşirelerden de gençlere "aşı olun" çağrısı

Aynı serviste görevli hemşirelerden Işıl Gökçek de Kovid-19 nedeniyle iş yoğunluğunun iki katına çıktığını ifade ederek, "Kovid-19 nedeniyle burada yatan hastaların yaşadıkları sıkıntıları birebir görüyoruz. Genç ve yaşlı olarak bu hastalığı ağır atlatanlar var, son zamanlarda özellikle aşı olmayan genç hastalarımız Kovid-19'u ağır şekilde atlatmaktalar ve aşı olmadıkları için pişmanlıklarını görmekteyiz. Aşı olmayanlar yan etkiden korktuklarını, kulaktan dolma bilgilerle nedeniyle aşı olmak istemediklerini ve daha sonra pişmanlıklarını, ölüm korkusunu görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Hemşire Merve Oğlu ise bazı hastaların Kovid-19'u çok ağır atlattığını dile getirerek, "Kovid-19 çıktığından beri bu serviste çalışıyorum, aşımı oldum ve hep Kovid'in içinde çalışmama rağmen bu hastalığa yakalanmadım, herkesin aşı olmaya davet ediyorum. Son dönemde aşı olmayan genç hastalar artmaya başladı, nefes darlığı gibi bir çok sıkıntı çekiyor, yoğun bakımda yatıyorlar ve keşke aşı olsaydık diyorlar." dedi.

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