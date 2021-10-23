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THY meme kanserine dikkati çekmek için sefer düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), meme kanserine ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için aralarında Onkoloji Hastaları Yardımlaşma Derneği üyesi kadınların da bulunduğu Ankara-İstanbul seferi düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 21:47
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THY meme kanserine dikkati çekmek için sefer düzenledi

THY ve Onkoloji Hastaları Yardımlaşma Derneğince, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Meme Kanseri ile Mücadelede Birlikte Yol Alıyoruz" etkinliği yapıldı.

Meme kanserine ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek için TK 2109 seferiyle Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenlendi. Yolcular arasında Onkoloji Hastaları Yardımlaşma Derneği üyesi kadınlar da yer aldı.

Pembe kurdele takan kadın kabin memurları uçakta yaptıkları anonsta, "Meme kanserinin dünyanın 140 ülkesinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olduğunu biliyor muydunuz? Yakalarımıza taktığımız pembe kurdeleler ile meme kanserinde erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bireysel farkındalık, hayat kurtarır. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı.

"Erken tanı hayat kurtarır"

Erken tanıyla meme kanseri mücadelesini kazanan yolculardan dernek üyesi Çiğdem Güner, 2018 yılından beri tedavi gördüğünü belirtti.

Güner, "Ben erken tanı alan bir hastayım ve meme kanserinde erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor. Kendi kendine meme muayenesi yapmanın ve mamografi çektirmenin kadınlar için önemini vurgulamak istiyorum. Ayrıca THY'nin yurt içi ve yurt dışı seferlerinde bu farkındalığı yaratmasını gönülden destekliyorum. Erken tanı hayat kurtarır ve farkındalık oluşturmaya devam edelim." dedi.

Günde en az 10 kez özel anons yapılacak

İstanbul'a varan dernek üyelerini, havalimanında THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ve ekibi ile Acıbadem Hastanesinde görev yapan Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Özlem Er karşıladı.

Çolak burada yaptığı açıklamada, THY'nin dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olduğunu belirterek, bu sebeple meme kanseri farkındalığını dünyadaki diğer ülkelere de ulaştırmaya karar verdiklerini söyledi.

THY'nin toplam kabin ekibi sayısının 12 bin 500 ve bunun da 4'te 3'ünün kadın olduğunu belirten Çolak, kendi ekiplerinde de bu farkındalığı geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çolak, ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığı için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iç ve dış hat uçuşlarında günde en az 10 kez özel anons yapacaklarını ifade ederek, uçuş ekibinin de pembe kurdele takacağını söyledi.

Türk Hava Yollarının sadece Türkiye'nin değil, dünyanın markası olduğunu vurgulayan Çolak, "Biliyoruz ki biz yolcularımız tarafından seviliyoruz. Biz neye dikkat çekiyorsak onların da dikkatini o noktaya çekeceğimize de inanıyoruz ve bu konuda yolcularımızın da bize destek olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Tedavide çok önemli gelişmeler var"

Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Özlem Er de konuşmasında, meme kanserinin dünya için önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, THY'nin önemli bir işe imza attığını söyledi.

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Yılda yaklaşık 20 milyon insanın kansere yakalandığını ve bunun da 2 milyondan fazlasını meme kanserinin oluşturduğunu vurgulayan Er, "Meme kanseri, erken tanısı ve tedavisi mümkün bir hastalık. O nedenle ne kadar çok konuşursak o kadar önemli." dedi.

Er, meme kanserinin her yaş grubunda ve erkeklerde de görülebildiğine dikkati çekerek, meme kanseri türünün özellikle 40 yaşından sonra görülme sıklığının arttığının ve bu yaştan itibaren düzenli doktor ve mamografi kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Düzenli ve dengeli beslenme ile düzenli egzersiz yapmanın meme kanseri riskini azaltacağına işaret eden Er, vücut boy oranına uygun şekilde ideal kilonun korunması gerektiğini de vurguladı.

Erken tanı konulması durumunda tedavi başarısının yüzde 100'e yakın olduğunu ifade eden Er, "Yaşam süresini kısıtlamayan bir kanserden bahsediyoruz. Tedavide çok önemli gelişmeler var. Yalnızca kemoterapi değil, hormonoterapi ve koruyucu radyoterapiler, küçük cerrahiler, bütün bunlarla aslında çok konforlu tedavileri multidisipliner olarak yapıyoruz." bilgisini verdi.

Açıklamaların ardından, dernek üyeleri uçakla Ankara'ya geri döndü.

#THY# meme kanseri
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