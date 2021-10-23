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Biyomedikal sektörünün aranan elemanları bu okulda yetişiyor

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2007'den itibaren Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı'nda tıbbi cihazların bakım-onarım, montaj ve tasarımını yapan öğrencileri sektöre hazırlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 22:16
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Biyomedikal sektörünün aranan elemanları bu okulda yetişiyor

Konya'nın ilk meslek okulu olma özeliğini taşıyan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 2 bin öğrenciyi sektörde aranan eleman olarak geleceğe hazırlıyor.

Konya Sanayi Mektebi adıyla 1901'de ilk öğrencilerini alan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2007'den itibaren Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı'nda tedavide kullanılan tıbbi cihazların bakım-onarım, montaj ve tasarımını yapan öğrenciler yetiştiriyor.

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Demirbağ, AA muhabirine, okulun 1967-1968 eğitim öğretim yılından itibaren de mevcut yerleşkesine geldiğini, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında eğitim verdiklerini söyledi.

Demirbağ, 1920 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiklerini belirterek, "Akşam lisemiz var, açık meslek lisesi, orada da 400'e yakın öğrencimiz geceleri gelip açık meslek lisesinde eğitimlerine devam ediyor. 2 bin 300-2 bin 400 öğrenciyle eğitim yapıyoruz. 180 öğretmen, 35 personelimizle eğitim-öğretime devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin, mahalli yerleştirmenin yanı sıra Biyomedikal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında LGS puanı ile öğrenci aldıklarını anlatan Demirbağ, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren alan eğitimlerine başladıklarını dile getirdi.

Demirbağ, 11 alanda 50'ye yakın dal olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin 12. sınıfta stajları var. İşletmelerle karşılıklı diyalog ve protokoller kapsamında öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Mezun olur olmaz, 4-5-6 bin lira gibi maaşlarla işe girmelerini sağlıyoruz. Birçok firmayla protokolümüz var. Bu yıl 300 öğrencimiz çeşitli işletmelere staja gidiyor. İşçi ihtiyacı olduğu zaman bize bildiriyorlar. Bu yıl yaptığımız bir örnek, İŞKUR, Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi, okulumuz ve işletmeler karşılıklı çalışma yaptık. Mezun olan öğrencilerimizden iş isteyenlere 3-5 aylık kurslar süresince 3'er bin lira, daha sonrasında işletmeyle anlaşarak 4-5 bin lira gibi maaşlarla girmelerini sağladık. Buradan mezun olup 'Ben iş istiyorum.' diyen öğrencilerimizin hiçbirini boş bırakmadık."

Öğrencilerin ön lisans ve lisans programlarına da geçebildiklerini ifade eden Demirbağ, teknisyen unvanıyla mezun olan öğrencinin üniversite eğitimini tamamlayıp mühendis olabildiğini söyledi.

Milli olarak hastane cihazları üretmeyi amaçlıyorlar

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alan Şefi Ali Rıza Derin, alanın multidisipliner olduğunu vurgulayarak, öğrencilere elektronik, bilgisayar, makine ve sağlık içeren dersler verildiğini söyledi.

Derin, öğrencinin hasta ile etkileşimi olan her türlü cihazın bakım-onarım işlerini yapabildiğini dile getirerek, "Öğrencimiz, buradan biyomedikal teknisyeni olarak mezun oluyor. Öğrencilerimiz diş üniti, cerrahi aspiratörler, ameliyat lambaları, yoğun bakım yatakları, diyaliz cihazları ve yaşam destek cihazları üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Yerli ve milli üretim üzerinde durduklarını vurgulayan Derin, "Bu bölümün kuruluş amacı da milli olarak hastane cihazları üzerinde üretim gerçekleştirebilmek. Hem üretim hem bakım-onarım aşamalarında yer alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Derin, öğrencilerin iş yeri açma belgesiyle de mezun olduklarını dile getirerek, mezun öğrencilerinin artık okuldan stajyer istediğini anlattı.

11. sınıf öğrencisi Efe Mustafa Kuyucu da sağlık alanına merakından dolayı Biyomedikal Teknolojileri Alanını tercih ettiğini belirterek, "Daha iyi bir eğitim alabileceğimi düşündüm. Cihazları tanıyoruz, hastaların ihtiyacı olan ürünleri üretiyoruz. Üniversite eğitimi almak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. Bu cihazların onarımını, montajını yapmak insanlara yardım etmek güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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