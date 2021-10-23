11 saat enkaz altında kalan depremzede AFAD gönüllüsü oldu

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 11 saat sonra enkazdan çıkarılan 32 yaşındaki Murat Güneş, kendisi gibi kurtarılmayı bekleyenlere umut olabilmek için AFAD gönüllüsü oldu.

Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin en çok yıkıma neden olduğu Erciş ilçesinde, binaların enkazında yaralananlar, aradan geçen zamana rağmen acı dolu o günü unutamıyor.

Kent genelinde 604 kişinin ölümüne, binlerce yapının ağır hasar görmesine neden olan depremde 8 arkadaşıyla yıkılan binanın altında kalan Güneş, babasını ve arkadaşlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor.

Arama kurtarma ekiplerince 11 saat sonra enkazdan yaralı kurtulan Güneş, AA muhabirine, kurtarılmayı beklediği süreçte her dakikanın kendisine bir yıl gibi geldiğini söyledi.

"Benim gibi yardım bekleyenlere umut olmak için gönüllü oldum"

Bu sürede hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini anlatan Güneş, umudunu kaybettiği anda arama kurtarma ekiplerinin "Kimse yok mu, sesimi duyan var mı?" şeklindeki çağrısıyla tekrar yaşama tutunduğunu dile getirdi.

Yanındaki arkadaşlarından birini kaybettiğini, birinin de felç kaldığını aktaran Güneş, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Bitlis itfaiyesi ve arama kurtarma ekipleri enkaz altından beni çıkardı. Kolumdan yaralanmıştım. Üzerimde beton blok vardı. 11 saat boyunca aç, susuz şekilde bir umut kurtarılmayı bekliyordum. Acaba bizi bulabilecekler mi diye düşünüyorduk. 11 saatin sonunda ekiplerin sesiyle umutlandık. Sağ olsunlar bizi enkazdan çıkardılar. Bu sürede arkadaşlarımla metanetli olalım diye birbirimize moral veriyorduk. Bu sürenin ne kadar zor olduğunu anlatmak imkansız."

Erzurum'da bir ay tedavi gördüğünü ve iki yıl boyunca kolunu kullanamadığını ifade eden Güneş, "Depremden sonra ikinci bir acıyı da babamı kaybederek yaşadım. 2 yıl sonra evlendim. Şimdi bir çocuğum var. Depremi ve enkaz altında kalmanın duygusunu yaşadığım için AFAD gönüllüsü olmaya karar verdim. Sınavlara girdim, eğitimlere katıldım. Hem ilk yardım hem de AFAD gönüllülük kartı aldım. Şu anda AFAD gönüllüsüyüm ve bu görevime devam edeceğim. Bir umut insanları her zaman ayakta tutuyor. Bende insanlara umut olabilmek için bu yolu seçtim." diye konuştu.