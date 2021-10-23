Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Maki, yaptığı paylaşımda "Bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye hakkında hoş bir görüşme" notunu düştü.

Görüşme ile ilgili Gül tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gül ile Maki'nin görüşmesi dün gerçekleşirken, bu görüşmeden bir gün önce Erdoğan, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 büyükelçiye tepki göstermişti.

Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" ifadelerini kullanmıştı.