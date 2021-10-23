Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?

Bütçe maratonu Meclis'te başladı. Haftaya geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bu yıl bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar TL. Aslan payını ise eğitim aldı bütçeden. Peki eğitim bütçesinde neye ne kadar kaynak aktarılıyor?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ekim 2021 23:31
Yazdır
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?

Bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta sunum yaptı. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler ise 26 Ekim'de başlayacak.

Bu yıl da bütçede aslan payı eğitime gitti. Peki kalem kalem neye ne kadar kaynak aktaralıcak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yıl 189 milyar lira kaynak aktarıldı.

Yükseköğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi 2022 yılında yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseliyor.

1,8 milyon öğrencinin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 16,7 milyar lira, 1 milyon 282 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar lira destek verilecek.

423 bin engelli öğrencinin faydalanacağı eğitim programları için ise ayrılan kaynak yaklaşık 5,5 milyar lira. Öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde ise 964 milyon lira verilecek.

Pansiyonlarda barınan 320 bin öğrenciye ise barınma desteği olarak 1,4 milyar lira. Ücretsiz kitap dağıtımı kapsamında 1,2 milyar lira, Ö

özel okul desteği kapsamında 1 milyar lira destek verilecek.

Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren yardımcı ders materyalleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak ücretsiz dağıtılmaya başlanacak.

#bütçe# Fuat Oktay# Ücretsiz kitap
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
'Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak'
'Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak'
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L
Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor
Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor
Çiftçi borçlarına erteleme
Çiftçi borçlarına erteleme

Bu Habere Tepkiniz

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç bir iş yerine çarparak kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin ölümle burun buruna geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.