Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?

Bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta sunum yaptı. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler ise 26 Ekim'de başlayacak.

Bu yıl da bütçede aslan payı eğitime gitti. Peki kalem kalem neye ne kadar kaynak aktaralıcak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yıl 189 milyar lira kaynak aktarıldı.

Yükseköğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi 2022 yılında yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseliyor.

1,8 milyon öğrencinin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 16,7 milyar lira, 1 milyon 282 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar lira destek verilecek.

423 bin engelli öğrencinin faydalanacağı eğitim programları için ise ayrılan kaynak yaklaşık 5,5 milyar lira. Öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde ise 964 milyon lira verilecek.

Pansiyonlarda barınan 320 bin öğrenciye ise barınma desteği olarak 1,4 milyar lira. Ücretsiz kitap dağıtımı kapsamında 1,2 milyar lira, Ö

özel okul desteği kapsamında 1 milyar lira destek verilecek.

Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren yardımcı ders materyalleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak ücretsiz dağıtılmaya başlanacak.