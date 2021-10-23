Mansur Yavaş'ın korumaları gazeteciyi yumrukladı!

Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mansur Yavaş'ın korumaları gazeteciyi yumrukladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandığı görüntüler yayımlandı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Ekim 2021 23:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebek vurgununa ilişkin soru soran Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı yumrukladığı görüntüler yayımlandı.

MANSUR YAVAŞ'IN KORUMALARI SORU SORAN MUHABİRİ YUMRUKLADI

Görüntülerde; Mansur Yavaş'ın korumalarının, soru sormak isteyen muhabir İsmail Çanak'ı defalarca yumrukladığı, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nden çıkardığı açıkça görülüyor.

POLİSLER, İSMAİL ÇANAK'I KORUMAYA ALDI

Görüntülerde, polislerin, İsmail Çanak'ı korumaya aldığı görülüyor.

YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 liradan satılan kitre bebeklerin 11.500 liraya satın alınmasını Mansur Yavaş'a sormak istedi.

Mansur Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı.

Muhabir İsmail Çanak, kitre bebek vurgunu ile ilgili soruyu sormaya hazırlanırken kalabalık ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.

Bu sırada muhabiri İsmail Çanak ise Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin yakınında bulunan 50-60 kişilik kalabalık bir grup tarafından yumruklandı.

Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameramanı Tansel Yılmaz, emniyet yetkililerinin hızlı müdahalesiyle yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştırıldı ve Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇANAK: "SORU SORMAMIZ ENGELLENDİ."

Muhabir İsmail Çanak: "Sabah Gazetesi'nde yayımlanan kitre bebek vurgunu konulu haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak için Ankara Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesi açılışına gittik. Beyaz TV ekibi olduğumuzun anlaşılması üzerine kalabalık bir ekip tarafından abluka altına alındık. Çekimler süresince 'Burada çekim yapmayın, sonunuz olur, Mansur Yavaş rahat bırakın' şeklinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldık. Ancak haberimizi tamamlamak için Mansur Yavaş'ın müzeye girişini bekledik. Bu sırada kalabalık bir ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek müze dışına attı. Ben ise elimde Beyaz TV mikrofonuyla içerde kaldım. Beni abluka altında tutan ekibe Mansur Yavaş'a kısa bir sorum olduğunu ve Bu soruyu sormak için müsaade etmelerini istedim. Sıkıştırıldım, fiziki müdahaleye maruz kalınca kalabalığı itekleyip olay yerinden çıkmak istedim. Bu sırada 60 kişilik ekip organize olarak bir anda beni darp etmeye başladı. Yaşadığım şokla kendimi korumaya çalışırken emniyet mensubu arkadaşlar gelerek bizi hızlı bir şekilde bölgeden tahliye etmeye çalıştı, ancak kalabalık ekip o kadar büyüktü ki onları da bizden sanım Emniyet mensuplarına saldırmaya çalıştılar."

#Mansur Yavaş
24 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Mehmetçik'ten, mayınlı arazilerin temizliğinde Azerbaycan'a destek
Mehmetçik'ten, mayınlı arazilerin temizliğinde Azerbaycan'a destek
Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

Bu Habere Tepkiniz

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç bir iş yerine çarparak kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin ölümle burun buruna geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.