24 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mobilyacı esnafı ile buluşacak, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne ve Türkiye Muhtarlar Buluşması'na katılacak.

(İzmir/11.00/12.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Gençlerle Buluşma programına katılacak.

(Van/13.30/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yarının Sultanları" programına, Valilik ziyaretinde İl Değerlendirme Toplantısı'na katılıp AK Parti İl Başkanlığı ile Turgut Reis Yurdu'nu ziyaret edecek, Milas Spor Salonu inşaatı ile yapımı tamamlanan Bodrum Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde incelemede bulunacak.

(Muğla/11.00-16.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Antalya/Sivas/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkesirspor-Bursaspor ve Kocaelispor-Gençlerbirliği maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Semt77 Yalovaspor-Beşiktaş Icrypex, Aliağa Petkimspor-Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yapılacak.

(Yalova/13.00/İzmir/15.30/Denizli/18.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması oynanacak.

(Antalya/14.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor, Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Yeni Kızıltepespor-Ziraat Bankkart ve Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/İzmir/Bursa/15.00/Mardin/Yozgat/16.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Savehof takımıyla karşılaşacak.

(Partille/17.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanşında Yalıkavakspor, deplasmanda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

(Budapeşte/19.00)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, İsrail'in Holon Yuvalim takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.00)

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Rimini/15.00)

13- UCI BMX Dünya Kupası'nın 5 ve 6. ayak organizasyonu tamamlanacak.

(Sakarya)

14- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara)

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