24 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Ana sayfaHaberler Siyasi

24 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

ANADOLU AJANSI

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2021 00:03
Yazdır
24 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mobilyacı esnafı ile buluşacak, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne ve Türkiye Muhtarlar Buluşması'na katılacak.

(İzmir/11.00/12.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Gençlerle Buluşma programına katılacak.

(Van/13.30/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yarının Sultanları" programına, Valilik ziyaretinde İl Değerlendirme Toplantısı'na katılıp AK Parti İl Başkanlığı ile Turgut Reis Yurdu'nu ziyaret edecek, Milas Spor Salonu inşaatı ile yapımı tamamlanan Bodrum Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde incelemede bulunacak.

(Muğla/11.00-16.30)

KAPAT [X]

2- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Antalya/Sivas/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkesirspor-Bursaspor ve Kocaelispor-Gençlerbirliği maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Semt77 Yalovaspor-Beşiktaş Icrypex, Aliağa Petkimspor-Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yapılacak.

(Yalova/13.00/İzmir/15.30/Denizli/18.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Antalya 07 Basket-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması oynanacak.

(Antalya/14.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor, Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Yeni Kızıltepespor-Ziraat Bankkart ve Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/İzmir/Bursa/15.00/Mardin/Yozgat/16.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Savehof takımıyla karşılaşacak.

(Partille/17.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanşında Yalıkavakspor, deplasmanda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

(Budapeşte/19.00)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, İsrail'in Holon Yuvalim takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.00)

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Rimini/15.00)

13- UCI BMX Dünya Kupası'nın 5 ve 6. ayak organizasyonu tamamlanacak.

(Sakarya)

14- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

#24 Ekim# gündem başlıkları
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Mansur Yavaş'ın korumaları gazeteciyi yumrukladı!
Mansur Yavaş'ın korumaları gazeteciyi yumrukladı!
Mehmetçik'ten, mayınlı arazilerin temizliğinde Azerbaycan'a destek
Mehmetçik'ten, mayınlı arazilerin temizliğinde Azerbaycan'a destek
Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

Bu Habere Tepkiniz

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç bir iş yerine çarparak kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin ölümle burun buruna geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.