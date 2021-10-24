Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar: M-16 Piyade Tüfeği, El bombası, M-16 Şarjörü, Patlayıcı Ateşleme Düzeneği... Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız.' paylaşımında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Çukurca sınırından sızan 2 teröristin
SİHA, hava desteği ve kara operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar: M-16 Piyade Tüfeği, El bombası, M-16 Şarjörü, Patlayıcı Ateşleme Düzeneği... Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız.'
'Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca
sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla
ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar... Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare
gibi saklanmasın.
Onun da sırası geliyor.'