Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Çukurca sınırından sızan 2 teröristin SİHA, hava desteği ve kara operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakan Soylu, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar: M-16 Piyade Tüfeği, El bombası, M-16 Şarjörü, Patlayıcı Ateşleme Düzeneği... Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız.'

'Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar... Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın.

Onun da sırası geliyor.'