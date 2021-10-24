Yeni belgeler ortaya çıktı: Facebook nefretten para kazanıyor

Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen'ın, kurumun karanlık yüzüne ışık tutmasından sonra dijital platformla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Washington Post'un haberine göre, kimliğinin açıklanmaması şartıyla itiraflarda bulunan eski bir Facebook çalışanı, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde, Rusya'nın başta Facebook olmak üzere farklı kanallardan seçime müdahale ettiği iddialarından sonra, Facebook'un nefret söylemlerini kurum içinde kazanç elde etmek için yaymaya devam ettiğini ve halkı kutuplaştırmasına karşı alınabilecek önlemleri baltaladığını iddia etti. Çalışan, platformun iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Tucker Bounds'un bu olaya ilişkin skandal ifadelerini de paylaştı.

NASIL OLSA UNUTURLAR



Facebook'un İş Bütünlüğü ve Platform Operasyonu ekibindeki bir eski çalışanı, şirket hakkında cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ifade verdi. Eski Facebook personeli, şirket yetkilisi Bounds'un, 2016'daki seçimlere Facebook üzerinden müdahale edildiği iddialarının patlak vermesi üzerine, "Bunlar kuru gürültü. Bazı yasa koyucular sinirlenecek. Birkaç hafta içinde başka konular bulurlar. Bu sırada biz bodrum katında para basıyor olacağız ve bir sorun olmayacak" dediğini öne sürdü.

KISA ZAMANDA YÜKSELDİ



O dönem bir kurum içinde yetkili olan Bounds, kısa zamanda yükselerek Facebook'un iletişimden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İddialar sonrası Washington Post'a cevap veren Bounds, suçlamanın gerçeği yansıtmadığını ve bir kişinin beyanı ile bir yere varılamayacağını savundu. Şikayet metninde eski personel, Bounds'un yaklaşımının şirketteki sorunlu içeriklere dair genel bir tutumu yansıttığını ifade etti.

Güvenlik önlemleri uygulanmadı



Çalışanın ifadelerine göre, Facebook yetkililerinin, şirketin büyümesini sekteye uğratabileceği ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile müttefiklerini kızdırabileceği gerekçesiyle, defalarca gerekli güvenlik önlemlerini uygulamayı reddettiği ve nefret söylemleri bulunan içerikleri engellemediği öne sürüldü. Benzer iddialar Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini sızdıran eski çalışanı Frances Haugen tarafından da dile getirilmişti.