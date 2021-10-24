Katil köpeklere kim dur diyecek?

Türkiye'de, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde tasmasız ve ağızlıksız gezdirilmeleri yasak olan başta Pitbull olmak üzere tehlikeli köpek ırkları sokaklarda ağızlıksız gezdiriliyor. Son dönemde Pitbull saldırılarında artış yaşanırken, vatandaşlar bu konuda bir tedbir alınmamasından yakınıyor.

Geçen ay Çorum'un Kale Mahallesi'nde 8 yaşındaki E.T, evinin önünde uğradığı Pitbull saldırısında ağır yaralandı. Geçtiğimiz günlerde de Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Arif Sehri, tasmasız dolaştırılan köpeğin saldırısına uğramış ve burnu kopmuştu. Son olarak, Antalya'da yine bir Pitbull, 11 aylık bir bebek ile babası Hasan Kaçar'a saldırdı. Baba ve bebek ağır yaralandı... Bu saldırılar yasaklı köpek türlerinin sebep olduğu tehlikeyi tekrar gündeme getirdi.

KANUNA KİMSE ALDIRIŞ ETMİYOR

Temmuz ayında Meclis'ten geçen düzenlemeyle Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri ile melezlerine yasak geldi. Yasağa uymayana da 11 bin lira ceza öngörüldü. Bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağı hükme bağlandı. Ancak kanun çıkmasına rağmen tehlikeli türler, sahiplerini tarafından vatandaşların yoğun olduğu parklarda ve sokaklarda ağızlıksız gezdiriliyor. Şikayet olmadığı veya bir ısırılma vakası yaşanmadığı sürece müdahale edilmiyor.

SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLABİLİYORSUNUZ

Kanunun uygulamasına ilişkin belirsizlik de bulunuyor. Denetim yetkisi birden fazla kuruma verildiği için zaman zaman koordinasyonsuzluk yaşanıyor. Bakanlıklar ile yerel yönetimlerin yükümlülüğü bulunmasına rağmen Pitbull terörünün durdurulamaması tepkilere yol açıyor. Vatandaşlar bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Yönetim Kurulu üyesi avukat Hadi Dündar "Sahipli bir hayvan tarafından ısırılırsanız sahibinden şikayetçi olabiliyorsunuz, ceza davası ve tazminat davası açabiliyorsunuz. Cezalar, 3 aydan 10 yıla kadar çıkıyor. Sahipsiz hayvan tarafından saldırıya uğrarsanız belediyeden ve valilikten şikayetçi olabiliyorsunuz" dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş