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Ağaca asılı bulunmuştu! Liseli Arda'nın ölümü mercek altında

Arda'nın ölümünde kritik detaylar sonuca götürecek. Lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada savcılık birçok detayı araştırıyor. Peki 'Arda Yurtseven intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' İşte bu sorunun cevabı kısa zaman içerisinde alınması beklenen son dakika verileriyle ortaya çıkacak. Arda'nın sosyal yaşamındaki ilişkileri, ağabeyinin ifadesi, Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazı ve olay yerindeki deliller mercek altında.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 24 Ekim 2021 08:16
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Lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada savcılık birçok detayı araştırıyor. Soruşturma dosyasındaki en temel soru ise 'Arda intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' İşte bu sorunun yanıtının bulunması için 'Öldüren Mavi Balina oyunu', Arda'nın sosyal yaşamındaki ilişkileri, ağabeyinin ifadesi, Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazı ve olay yerindeki deliller mercek altında. Ölümü yasa boğan gencin oyunu oynadığına dair dosyada delil bulunamazken, cinayet ihtimali düşük olarak nitelendiriliyor.

16 YAŞINDAKİ ARDA YURTSEVEN'İN ACI ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA

İstanbul Kartal'da yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz ay bisikletiyle evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Taa ki acı haber alınana kadar. Kara haber Yutseven ailesini henüz sarsmadan umutların kaybolmadığı anlarda aile, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için seferber oldu.

CESEDİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Arda'nın cep telefonu sinyalinin Aydos Ormanı'ndan geldiğinin belirlenmesi üzerine aramalar hem havadan, hem karadan sinyalin geldiği bölgede yoğunlaştırıldı. Önce gencin bisikleti, ardından kendisinin cansız bedeni bir ağaca asılı halde bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından 3. günde Arda'dan gelen haber sevenlerini yasa boğdu.

KRİTİK NOKTALAR MERCEK ALTINDA

Arda Yurtseven'in ölümünün ardından gençleri verdiği talimatlarla intihara sürüklediği belirtilen Mavi Balina oyunu oynadığını, psikolojik sorunlarının olduğunu gibi birçok iddia ortaya atıldı. Vahim olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da derhal soruşturma başlattı. Peki Arda intihar mı etmiş yoksa bir cinayete mi kurban gitmişti? Bu ve daha birçok sorunun kafalarda dolanmaya başlayıp yanıtlarının bulunması, olayın aydınlatılabilmesi için soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor.

DERS ÇALIŞMA TEMPOSU OLUMSUZ ETKİLEDİ

Savcılık ilk olarak Arda Yurtseven'in durumunu kavrayabilmek adına ağabeyinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesini aldı. Ağabeyinin savcılığa verdiği bilgiye göre Arda yaşıtlarıyla çok konuşmuyordu. Kendisini soyutlamıştı. Öyle ki Yurtseven ailesi birkaç kez psikologa götürme teklifinde bulundu ancak Arda bu teklifi kabul etmedi.

Ağabey Yurtseven, kardeşinin okul hayatında oldukça başarılı olduğunu ancak ders çalışma temposunun onu yorup, olumsuz etkilediğini söyledi. Lise sınavına hazırlandığı dönemde Arda'nın derslerine fazlasıyla yoğunlaştığı psikolojisinin bu nedenle bozulmuş olduğu da değerlendirildi.

MAVİ BALİNA DELİLİ YOK, CİNAYET İHTİMALİ DÜŞÜK

Ağabeyinin ağzından dökülen bu cümlelerle birlikte savcılık Mavi Balina iddiasını da gündemine aldı ancak bu oyun ve oyundan aldığı talimatla intihar ettiği iddiasına ilişkin herhangi bir bulgu, delil bulamadı. Savcılıkça ölümün Mavi Balina oyununa bağlı olmadığı değerlendirilirken dikkat çekici bir sorunun yanıtı daha netlik kazanmaya başladı.

Savcılık tarafından biri yada birilerinin Arda'nın canına kast ettiği, onu öldürdüğü veya öldürüp astığı gibi bir ihtimal üzerinde durulmuyor.

SAVCILIK DETAYLI İNCELEME İSTEDİ

KAPAT [X]

İlk olarak yine bakılan durumlardan biri de Arda Yurtseven'in cinsel istismara uğrayıp uğramadığı da oldu. İlk incelemelere göre böyle bir durum da söz konusu değildi. Ancak yine de savcılık Adli Tıp Kurumu'na yazı yazarak cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair detaylı bir inceleme yapılmasını istedi.

Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre Arda'nın ilk bulunduğunda yanında intihar mektubu veya herhangi bir not olmadığı da öğrenilirken vücudunda oluşan morluklara göre kaybolduğu ilk gün ası durumunun meydana geldiği değerlendiriliyor.

SEDA NUR GÜNAYDIN

#Arda Yurtseven# istanbul# kartal
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