Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük

Dünya, iklim değişikliğine karşı yıllardır tedbir almamakta direniyor. Karbon salınımı aynı şekilde devam ederse 2060 yılında ortalama sıcaklıkların 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bu durum büyük bir felaket demek. Çünkü eriyen buzullar, deniz seviyesini yükseltecek. Birçok kent sular altında kalacak. Tarım alanları, konutlar, sanayi tesisleri kullanılamaz hale gelecek. Sıkı önlemler alınsa ve artış 1.5 dereceye düşürülse bile yine de felaketin önüne geçmek zor olacak. Bilim insanları ve gazetecilerinden oluşan, iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapan Climate Central isimli kuruluş, iklim değişikliği haritası yayımladı.

KIRMIZI BÖLGELER RİSK ALTINDA

BOĞAZ DA ETKİLENECEK

Yapılan modellemeye göre, 3 derecelik ısınma ile Türkiye'de İstanbul Boğaz hattı, Karadeniz sahil yolu, İzmir Karşıyaka, Akyaka, Dalyan ve Yumurtalık Lagünü'nün de aralarında bulunduğu birçok bölge sular altında kalacak. 1.5 derecelik ısınma sonucunda 2060'da İstanbul'da Ataköy, Zeytinburnu, Haliç, Pendik'te deniz yüzlerce metre içeriye girecek. Yenikapı etkinlik alanı, Kadıköy Rıhtım, Kennedy ve Bağdat caddeleri su altında kalacak. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nu su basacak. 3 derecelik ısınma senaryosunda ise Dolmabahçe, Çırağan sarayları sular içinde kalacak. Deniz suları yer yer 2 kilometreye kadar şehir içine girecek.

1 MİLYAR İNSANIN YAŞADIĞI YERLER TEHLİKE ALTINDA



Şimdi gözler, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na çevrildi. Bu konferans öncesi dünya liderlerini harekete geçirmek için, suların yükselmesinin ardından dünyadaki sembolik yapıların nasıl görüneceğine dair özel görseller hazırlandı.

LATİF SANSÜR