İyi Partili Koray Aydın Trabzon'a maç izlemeye özel jetle gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada, özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemiş, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kendi il gezilerinde özel jet kullanan Akşener'den sonra, partisindeki vekillerin de özel jet kullandığı ortaya çıktı.

Son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da özel jetle yolculuk yaptığı öğrenildi.

ÖZEL JETLE DERBİ İZLEMEYE GİTTİLER



Koray Aydın ve danışmanı, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gitti.

Aydın'ın danışmanı çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.