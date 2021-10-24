Prof. Atalı, yeniden TEF Başkanı seçildi

1923 yılında kurulan TEF'in 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu Ankara'da, Başkent Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkanlık seçimi için yarışan adaylar, Murat Atalı, Can Aydın ve Erdal Yılmaz oldu. Toplam 166 delegenin oy kullandığı seçimde; Can Aydın 29, Erdal Yılmaz 45 ve Murat Atalı da 92 oy aldı. Böylece Prof. Dr. Murat Atalı, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı olarak 3. kez seçilmiş oldu. 2007'den 2015'e kadar TEF Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Müminhan Bilgin'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak yol arkadaşlığı yapan Atalı, 10 Nisan 2015 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurulda başkanlık emanetini Müminhan Bilgin'den devralmıştı. Atalı, eski Başkan Müminhan Bilgin'in ve diğer delegelerin desteği ile 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulda yine ipi göğüsleyen kişi oldu.

Prof. Dr. Murat Atalı, seçimden sonra yaptığı konuşmasında;



"Sadece vaatlerimizle değil, icraatlarımızla oylandık. Bu görevi devletimizin, milletimizin emaneti olarak görüyoruz. Hedef elbet başarıdır ama bir çocuğun eskrimle tanışması, spor yapması için hizmet eri olarak buradayım. Kör kuruşun peşinde olduk, eskrim dışında kullanılmasın diye çalıştık. Rabbim utandırmasın." dedi.

5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulda yapılan seçimlere göre TEF'in 2021-2024 Dönemi Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil: "Prof. Dr. Murat Atalı, Mümimhan Bilgin, Nihat Gültekin, Ahmet Hakan Hayber, Abdurrahman Karataş, İlker Ilgın, Murat Pehlivan, Bilgehan Baydil, Hasan Çavuşoğlu, Mustafa Gürpınar, Ersin Şiyhan, Yücel Kazancıoğlu, Tümay Ünal, Ömer Eyüpoğlu, Şevki Yılmaz"

Disiplin Kurulu Asil: "Bahtiyar Akyılmaz, M. Onursal Cin, Ersin Erdoğan, Mehmet İlker Özkurt, Yavuz Selim Günay"

Denetleme Kurulu Asil: "Mehmet Sarı, Liman Peker"

Prof. Dr. Murat Atalı Kimdir?



8 Şubat 1970 tarihinde Sürmene'de doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Avukatlık stajını 1991 yılında Ankara Barosunda, yüksek lisansını 1993 yılında Selçuk Üniversitesinde, doktorasını ise 2001 yılında Almanya'da (Regensburg Üniversitesi) yapmıştır. 2015 yılında ise "profesör" unvanını almıştır. Sırasıyla Atatürk, Selçuk ve Gazi Üniversitelerinde değişik kadrolarda öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Murat Atalı, 2008 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2015 ve 2017 yıllarında Türk-Alman Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Murat Atalı, son olarak 2017 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Ankara Barosuna kayıtlıdır. Prof. Dr. Murat Atalı, Türk Telekom A.Ş.'de genel müdür hukuk danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda kurul üyeliği (2004-2008) görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Murat Atalı başta Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Noterlik Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu olmak üzere Adalet Bakanlığı ve TBMM nezdinde hazırlanan pek çok kanun tasarısını hazırlayan bilim komisyonlarında üye olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Murat Atalı, 2007'den itibaren TEF Yönetim Kurulu Üyeliği görevini başarıyla yürütmüştür.