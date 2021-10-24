Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.



8- Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Doğum yapan memurun 4/B li eşi ücretsiz izin kullanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Eski 4/C/li yeni 4/B'li personel, hangi halde iş sonu tazminatı alabilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.