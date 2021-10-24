İstanbul'da dehşet anları: Araçtan açılan ateşe karşılık verince çatışma çıktı

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde sabaha karşı meydana gelen olayda Oğuztunç Y., Sefkan Ç. ve bir arkadaşıyla cadde üzerinde bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bu sırada caddeden geçen siyah renkli bir araçtan sohbet eden 3 kişiye doğru silahla ateş açıldı. Sefkan Ç. de yanında bulunan tabancası ile kendilerine ateş eden araçtaki şüpheliye rastgele ateş açmaya başladı. Sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, sağa sola doğru kaçıştı. Olayda karnından vurulan Oğuztunç Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dehşet anları kameralara yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik önlemi alıp, cadde üzerindeki iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler devam ettiği esnada Ömer Faruk T. olaydan kısa bir sonra emniyete giderek aracında kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine aracı inceleyen ekipler, olayda kullanıldığını belirleyerek araç üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araçtan ateş eden şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman T. (20) olduğu tespit edildi.

"Diğeri ateş etmeye başlayınca bir anda çatıştılar"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gece sabaha karşı saat 05.00-5.50 arası falandı, şuradan siyah bir araç geldi. Bu tarafa doğru giderken burada 3 tane arkadaş bekliyordu. Bir tanesi hazırlıklıymış, elinde silah vardı. Diğeri ateş etmeye başlayınca o da silahı çıkardı, bir anda çatıştılar. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çatışma çıktı, bir kişi burada karnından yaralandı, buraya düştü. Sonrasında ameliyata alındı, şu anda durumu iyi diye biliyorum" dedi.

Kağıthane polisi saldırganı baskınla yakaladı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçundan aranan firari Abdurrahman T.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki Taha K. (20) ve Abdurrahman T.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Abdurrahman T., adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.