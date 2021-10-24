TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri

Meclis Genel Kurulu kritik tezkere görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Salı günü Irak-Suriye tezkeresi gündeme gelecek.

Tezkere, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.

Terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü ifade edilen tezkerede, Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

AK Parti, MHP ve İyi Parti "evet" diyecek

Tezkere oylamasında siyasi partilerin tavrı önemli. AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek.

HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacak. Son 2 yıldır Suriye tezkeresinin uzatılmasına "evet" diyen CHP'nin tavrı pazartesi günkü MYK'da netleşecek.

Suriye tezkeresinin ardından Genel Kurulda, Lübnan'da Barış Gücü kapsamında bulunan Türk askerinin görevini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.

Bütçe maratonu devam edecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise bütçe maratonu devam edecek. Salı günü 2022 bütçe teklifinin tümü görüşülecek.

Çarşamba günü Kamu Denetçiliği Kurulu ile Sayıştay'ın bütçeleri ele alınacak.