Pençe-Yıldırım'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2021 10:27
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.