'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı

İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya attılar
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya attılar
Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük
Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük
Bunu başaran beşinci Türk! Ebe annenin doktor oğlu tarihe geçti
Bunu başaran beşinci Türk! Ebe annenin doktor oğlu tarihe geçti
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Yüzde 81 aşı oldu, yüzde 17 aşı karşıtı
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Yüzde 81 aşı oldu, yüzde 17 aşı karşıtı
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor
Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?
Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı

İzmir'de kadın avukat D.B.'nin (68) duruşma çıkışında meslektaşı K.T.'ye (51) 'yalancı' demesi, mahkemeye taşındı. K.T.'nin suç duyurusu ile başlayan süreçte ceza davasında hakim, 'yalancı' kelimesinin hakaret olduğunu belirterek D.B.'ye 10 ay hapis cezası verdi. K.T. ayrıca tazminat davası açıp kazandı. D.B.'nin itirazı üzerine, İstinaf Mahkemesi'nde 'ağır eleştiri' denilerek bozuldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ekim 2021 11:50
Yazdır
'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı

Olay, Ocak 2015'te Karşıyaka Adliyesi'nde meydana geldi. Bir duruşma çıkışında avukat D.B. adliye koridorunda karşı tarafın müvekkillerine, "Avukatınız yalan söylüyor. Verdiğiniz dilekçe, yalanlarla dolu" diyerek bağırdı. Avukat K.T. de "Siz, bana yalancı diyemezsiniz" diyerek cevap verince D.B. "Yalancısın, sen" dedi.

Olayın ardından K.T. meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, 'yalancı' kelimesinin hakaret olduğunu belirterek D.B.'ye kamu görevlisine yüze karşı hakaret suçundan 10 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ceza davasını kazanan K.T. ardından Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu kez 25 bin liralık tazminat davası açtı.

TAZMİNAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Mahkeme, 'yalancı' kelimesinin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden bir eylem olduğunu, kişilik haklarına saldırı teşkil edeceğinden K.T.'nin 5 bin lira tazminat hakkı kazandığına kanaat getirdi. Avukat D.B. ise bu karara itiraz edip, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, tarafların konumu, olayın gerçekleşme yeri, olayın gelişim seyriyle birlikte değerlendirildiğinde 'yalancı' kelimesinin ağır eleştiri, nezaket dışı, kaba söz kapsamında kaldığını, kişilik haklarına zarar verecek boyuta ulaşmadığını kanaatine vararak yerel mahkemenin hükmünün kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verdi.

'YA HERKES İÇİN HAKARET OLUR YA DA OLMAZ'

K.T.'nin avukatı Çağatay Korhan Tokgöz, kararlar arasında çelişki olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tarafların her ikisi de avukattır ve müvekkillerinin yanında söylenmiştir. İstinaf Mahkemesi'nin kararını doğru bulmuyoruz. Bu karar, vatandaşlar arasında hukuk güvenliği algısını zedeler. Kararı veren hakime 'yalancı' derseniz suç işlemiş olursunuz. Ancak avukata söyleyince neden suç olmuyor? Bunun bir standardı olması gerekiyor. Bir söz ya herkes için hakaret olur ya da olmaz. Hem ceza hem de tazminat davalarında yerel mahkemeler bu sözün hakaret olduğuna hükmederken, İstinaf Mahkemesi 'ağır eleştiri' dedi. Mahkeme kararları arasında çelişki var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıp, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Kararlarda istikrar olması lazım. Kararın değişmesi için elimizden geçen tüm hukuki yollara başvuracağız."

#izmir# yalancı# yerel mahkeme# istinaf
Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
Yargıtay: Çalışanına 'terbiyesiz' diyen patron tazminat öder
Yargıtay: Çalışanına 'terbiyesiz' diyen patron tazminat öder
Kahramanmaraş'taki öğretmenden iyilik hareketi
Kahramanmaraş'taki öğretmenden iyilik hareketi
Sözlü izin alan işçi hem işinden hem kıdem tazminatından oldu
Sözlü izin alan işçi hem işinden hem kıdem tazminatından oldu
Yargıtay vaktinin büyük çoğunluğunu iş yerinde geçirmeyi ağır kusur saydı!
Yargıtay vaktinin büyük çoğunluğunu iş yerinde geçirmeyi ağır kusur saydı!
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı

Bu Habere Tepkiniz

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
KABİNE TOPLANIYOR

KABİNE TOPLANIYOR

Kabine yoğun gündemiyle pazartesi günü toplanıyor.. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Toplantıda Kovid salgını, Suriye'deki gelişmeler ve ekonomideki son durum masada olacak.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.