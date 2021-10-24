Yanan evin ortasında kalan adam hayatını kaybetti

Yangın, Tavas'ın Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla ziyarete gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, babasının evinin yangını öğrendi. Olay yerine apar topar gelen Fırlayış, alevlerin daha fazla büyümemesi için evin içine girdi. Burada yangını söndürmeye çalışan Fırlayış, yoğun duman sonrası zehirlenerek bayıldı. Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış'ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.