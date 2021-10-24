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İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. bünyesindeki 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Metro ve tramvay işletmelerinde farklı iş kollarında görev yapan 627 çalışanı kapsayan sözleşmeye göre en düşük personel maaşı brüt 4 bin 856 TL'den brüt 7 bin 553 TL'ye çıkarıldı. En yüksek personel maaşı ise brüt 7 bin 845 TL'den brüt 11 bin 302 TL'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2021 12:58
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasındaki 9'uncu dönem toplu iş sözleşmesi, Halkapınar İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle imzalandı. Metro ve tramvay işletmelerinde farklı iş kollarında 627 çalışanı kapsayan ve en düşük maaşın brüt 4 bin 856 TL'den brüt 7 bin 553 TL'ye çıkarıldığı sözleşmenin imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Canbek ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

"Eşit işe eşit ücretin en büyük adımını sizinle attık"

Törende konuşan Başkan Soyer, "Bugün aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer şirketlerine göre ne yazık ki çok fazla hakkını alamamış çalışanlarına hak ettikleri ücreti vermenin gururunu yaşıyorum. Bu süreç çok uzun sürdü. Çok uykusuz geceler, çok gergin zamanlar geçirildi ama hepimiz biliyorduk ki sonunda kucaklaşacağız, sarılacağız. Bu zamana kadar eğitimde, sağlıkta birçok noktada yoktuk. Şimdi hepsi başlıyor. Eşit işe eşit ücret derken belki de en büyük adımı sizlerle attık. Hak ettiklerinizi vermeye devam edeceğiz. Sendikaların tüm çalışanları bu süreçte birçok fedakarlık yaptı. Birbirimizi anlamak için çok çalıştık. Ne ben sizin patronunuzum ne de siz benim işçimsiniz. Biz yoldaşız. Kat edeceğimiz çok yollar var. Bu yolları beraber yürüyerek kuracağız. İyi ki varsınız" diye konuştu.

"İlk defa yüzümüz güldü"

Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral ise, "Bu dönemde emekçiye verilen destek karşısında kazanan İzmir halkıdır. Bu sözleşme ile birlikte yaşanan sevinçle birlikte tekrar hayal kurmanın mümkün olduğunu gördük. 627 arkadaşımız artık ülkesine, şehrine, kurumuna daha farklı bakacak. 8 dönemden sonra ilk defa çalışanların yüzünün güldüğü bir toplu sözleşme oldu" dedi.

En düşük maaş 7 bin 553 lira, en yüksek maaş 11 bin 302 lira

Metro ve tramvay işletmelerinde farklı iş kollarında görev yapan 627 çalışanı kapsayan sözleşmeye göre en düşük personel maaşı brüt 4 bin 856 TL'den brüt 7 bin 553 TL'ye çıkarıldı. En yüksek personel maaşı ise brüt 7 bin 845 TL'den brüt 11 bin 302 TL'ye yükseldi. İş kollarına göre aylık brüt 110 ve 71 TL olan iş riski ücretleri, brüt 180 ve 130 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca tüm sendika üyelerine ilk kez bu sözleşmede birinci yıl ilk 6 ay için aylık brüt 150 TL, ikinci 6 ay için aylık brüt 200 TL; ikinci yıl ilk 6 ay için aylık brüt 250 TL, ikinci 6 ay için ise aylık brüt 300 TL iş riski ücreti verilecek. Hesaplamalara yol, yemek ve asgari geçim indirimi (AGİ) ayrıca dahil edilecek. Sözleşmenin ilk yılı için birinci 6 ayın başında grup ücretlerine brüt 32 TL, ikinci 6 ayın başında ise brüt 15 TL yevmiye artışı yapılacak. İlk kez aylık brüt bir yevmiye işe devam teşvik primi de verilecek. Bir başka ilk ise birleştirilmiş sosyal yardım olacak. Birinci yıl aylık net 200 TL, ikinci yıl aylık net 300 TL ödenecek. Yıllık izin hak edişleri üçer gün artırılırken, yine ilk kez bu sözleşme ile birlikte tüm çalışanlara banka promosyon ücreti olarak net bin 500'er TL ödeme yapılacak.
Sözleşmede en büyük artışlar eğitime destek için yapıldı. İlk kez yılda bin 300 TL'lik anaokulu/kreş/engelli çocuk yardımı verilecek. 215 TL olan ilkokul yardımı brüt bin 300 TL'ye, aynı tutardaki ortaokul yardımı brüt bin 500 TL'ye, 430 TL'lik lise yardımı brüt bin 750 TL'ye ve 645 TL'lik üniversite yardımı brüt 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca dışarıdan üniversite eğitimi gören her personele yine ilk kez brüt bin 500 TL'lik eğitim desteği sağlanacak.

#izmir# metro# zam
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