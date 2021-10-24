Temel Karamollaoğlu, Demirtaş ve Kavala'ya tahliye istedi

Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan açıklamalar yapan Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili de konuştu.

Adalete güvenmediğini ifade eden Karamollaoğlu, hukuka müdahalelerin olduğunu söyledi.

"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"



Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısını şu ifadelerle yaptı: "Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor."