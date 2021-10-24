Sarıyer'de zırhlı polis aracı 6 araca çarptı: 3 yaralı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı