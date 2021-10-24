Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Fatih'te yolculuk sırasında İETT otobüsü arıza yaptı. Bozulan otobüs vatandaşlar tarafından itildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2021 14:55
Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün sabah saatlerinde Fatih'te Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yapıp yolda kaldı. Seferber olan vatandaşlar otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.