İYİ Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede
İYİ Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ekim 2021 15:26
İYİ Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.
Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.