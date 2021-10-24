Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Tunceli'deki dağlık alana pist varmış gibi büyük bir profesyonellikle yaklaşarak askerleri alan helikopter pilotunun görüntülerini paylaştı. Görev yapan arkadaşlarını almak için soğukkanlılıkla dağlık alana yaklaşan pilotun o görüntüleri ise kısa sürede büyük etkileşim aldı. Söz konusu paylaşımda ayrıca, "Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz" ifadelerine yer verildi.