Yamaç paraşütüyle kaza yapan Hilal, hayatını kaybetti

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi 2776 Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü yapan yüksek lisans öğrencisi Hilal K., bu sabah Ali Dağı'nın zirvesinden tekli atlayış yaptı. Rüzgarın da etkisiyle paraşüt yerleşim alanlarına doğru yöneldi. İniş öncesi rüzgara kapılan Hilal K.'nin paraşütü önce ağaç dallarına sonra da bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Hilal K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de bu sabah yamaç paraşütü ile serbest uçuş gerçekleştirdiği sırada rüzgarın etkisiyle önce ağaç dallarına takılan ve ardından da taş zemine düşerek ağır yaralanan Hilal K. (26) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hilal K.'nın yarın Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi.