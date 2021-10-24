Müzisyen Durul Gence son yolculuğuna uğurlandı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Gence için Cebeci Asri Mezarlığı İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Durul Gence'nin cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müzisyen Gence'nin cenazesine, ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda meslektaşı katıldı.

- Müzik hayatına 1954'te başladı

Gence, 1954'te girdiği Deniz Harp Okulunda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılmış, 1970'te yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlenmişti.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express" kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalışmıştı.

ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesinde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu.

Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamış, Mart 2013'te "Durul, Davul ve Dostları" isimli konserde, Erkut Taçkın, Fatih Erkoç, Nilüfer, Nükhet Duru, Modern Folk Üçlüsü, Özdemir Erdoğan, Timur Selçuk ve Sedat Ergin ile sahneye çıkmıştı.