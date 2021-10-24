İstenmeyen adam etkisi: Yurt içi piyasayı kritik bir hafta bekliyor

Dunya.com da yer alan habere göre; Baş döndüren bir haftayı geride bırakan yurt içi piyasayı kritik bir hafta daha bekliyor. Gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunda olacak. Hafta içinde politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çeken Merkez Bankası'nın enflasyona ve para politikalarına dair vereceği mesajlar özellikle TL'nin seyri açısından önemli. Toplantı perşembe günü Ankara'da fiziki olarak yapılacak.

Ancak perşembe günkü toplantıdan önce, ajandaya 'riskli' olarak işaretlenen yeni bir gündem maddesi daha eklendi: 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi.

ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'ten on büyükelçi ortak bir bildiri yayımlayarak Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada; Osman Kavala'nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, henüz elçiliklere bu konuda iletilen resmi bir mesaj olmadığını söyleyerek, kararın pazartesi günkü Kabine toplantısında alınabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları dış basında da yankı bulurken, gözler TL cinsi varlıklara olası etkisine çevrildi. Erdoğan'ın talimatının ve bundan sonra dış ilişkilerin seyri açısından nasıl bir süreç yaşanacağı yakından takip edilecek.

Bazı ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ve dış ilişkilerde tansiyonun yükselmesinin Türk lirasına daha fazla zarar verme riski taşıdığı görüşünde. "İstenmeyen adam" gündemine ilişkin haber akışı yakından izlenecek.

PİYASA HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK?

BORSA: 1.470

BIST 100 Endeksi yüzde 5 artışla Kasım 2020'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi. 1.5 ay önce kurla ilgili dalgalanmaları yaşamaya başlamadan öncede ucuz olduğu düşünülen hisse senetleri, dolar bazında 45 gün içinde yüzde 15 daha ucuzladı. Lira 9.50'yi geçtikten sonraki 1.5 günde hisse senetlerine yabancı ilgisinin tekrar geri dönmeye başladı. Analistler, teknik açıdan 1.500 puanın direnç, 1.460 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade ediyor.

DOLAR/TL: 9,6030

Merkez Bankası'nın beklentilerden büyük faiz indirimi kararı sonrası; Türk Lirası dolar ve Euro karşısında tüm zamanların en zayıf seviyelerine gerilerdi. Dolar/TL 9,6662 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 3,86 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,6146'dan kapattı. Hafta içeirinde 11,25'in üzerini gören Euro/TL haftayı 11,19 seviyesinden tamamladı.

TAHVİL FAİZİ: 20,31

Devlet tahvil faizleri son 2 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde politika faizinde 300 baz puan indirime karşılık 400 baz puan yükseliş yaşandı. Cuma günü 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 20,52 seviyesine kadar yükseldi ve haftayı yüzde 20,31 seviyesinden tamamladı.

CDS: 446

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS), faiz indirim kararı sonrası 16 baz puan yükselişle 460 baz puana kadar çıktı. 5 yıllık CDS cuma günü 446 seviyesinde kapandı.

GRAM ALTIN: 553

Kurdaki ve spot altındaki yükselişe paralel olarak gram altın Cuma günü 561 ile zirve yaptı. Altının gramı Cuma gününü yüzde 1,5 primle 553 liradan tamamladı.

'Persona non grata' nedir?

Diplomaside sıklıkla kullanılan istenmeyen adam (persona non grata), yabancı diplomatları ağırlayan ülkenin başvurduğu bir yöntemdir. İstenmeyen adam ilan edilen diplomatların dokunulmazlığı kaldırılabilirken, bu kişiler bulundukları ülkede diplomatik temsilcilik çalışanı olarak görülme statüsünü yitirirler. Viyana Konvansiyonu'nun maddelerine göre diplomatın bulunduğu ülke, önceden haber vermeksizin bir diplomatı istenmeyen adam ilan edebilir. İstenmeyen adam ilan edilen diplomatlar genelde ülkeleri tarafından geri çağrılırlar. Casusluk şüphesiyle diplomatları sınır dışı etmek için de kullanılan bu yöntemde anlaşmazlığın olduğu ülkeden de aynı şekilde bir yanıt gelmesini doğurabilir.