Halk Eğitimi Merkezlerinde Atölye ve Laboratuvar Şefi görevlendirilir mi?

Bugüne kadar Halk Eğitimi Merkezlerinde Atölye Ve Laboratuvar Şefi görevlendirilmiyor iken bu görüş yazısı ile halk eğitimi merkezleri bünyesinde, kurumda bulunan ihtiyaçlar değerlendirilerek, fiilen eğitim öğretim yapılan donatımı yapılmış atölye ve laboratuvarlar için atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmesi mümkün olabilecek. MEB, bu konudaki yetkininin Valiliklerde olduğunu belirtmiştir. İşte Bakanlığın resmi yazısı