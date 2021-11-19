Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı dışından görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatlerine dair görüş yazısında 439 sayılı Kanunun 3/A maddesine atıfta bulunuldu. Söz konusu madde gereğince bu madde kapsamındaki öğretmenlerin durumu, derslerin tamamını veya yarıdan fazlasını okuttukları alan öğretmemşeri gibi değerlendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 23.10.2019 tarih ve 20817829 sayılı görüş yazısında şu değperlendirme yapılmıştır.

"439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin (A) fıkrasında; " Birinci devre öğretmenlerinden olup da okuttukları derslerin tamamı veya çoğu ikinci devreden verilenlerin ders sayılarının tesbitinde ikinci devre öğretmenleri gibi işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında ders görevi verilemeyen öğretmenlerin istekleri doğrultusunda alanları dışında ders okutanların haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarının belirlenmesinde ise, derslerin tamamını veya yarıdan fazlasını okuttukları alan öğretmenleri gibi değerlendirilmelerinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir."

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BİR SINIF ÖĞRETMENİ;

Yukarıda yer verilen görüş bağlamında, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler." hükmüne göre 20 saat maaş karşılığı derse girecektir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükmüne göre sınıf öğretmenliği ve DDH hariç 24 saat ek ders karşılığı derse girecektir.

ÖZEL EĞİTİM SINIFINDA SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPMAKTA OLAN BİR ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENİ;

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; "b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, ders okutmakla yükümlüdürler." hükmüne göre 18 saat maaş karşılığı derse girecektir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez." hükmüne göre sınıf öğretmeninin alacağı ek dersi alabilecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR