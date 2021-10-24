İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni taksi sistemiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. İmamoğlu taksi esnafının maaşlarının 6 bin 622 lira olacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ekim 2021 19:55
Ekrem İmamoğlu Twitter adresinden yeni taksi düzenlemesiyle ilgili detayları paylaştı. İmamoğlu "taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler" başlığıyla 8 madde sıraladı.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu taksi esnafıyla ilgili iyileştirmeler:
1- Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak
2- İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek
3- Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak
4- Eve gidiş gelişte servis sağlanacak
5- 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek
6- Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak
7- SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak
8- Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek