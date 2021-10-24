Komiser rütbesine terfi eden personele 'liderlik' eğitimi verildi

Erdoğan: Kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız
Erdoğan: Kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız
'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum
'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kocaeli Emniyeti'nden 'Kapkaç' açıklaması
Kocaeli Emniyeti'nden 'Kapkaç' açıklaması
İstenmeyen adam etkisi: Yurt içi piyasayı kritik bir hafta bekliyor
İstenmeyen adam etkisi: Yurt içi piyasayı kritik bir hafta bekliyor
Kurtulmuş: Memurlarımızın tamamı şerefli kamu görevlileridir
Kurtulmuş: Memurlarımızın tamamı şerefli kamu görevlileridir
Hulusi Akar açıkladı: Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
Hulusi Akar açıkladı: Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
Avukatın 'bordro' oyunu Yargıtay'dan döndü
Avukatın 'bordro' oyunu Yargıtay'dan döndü
OYDER Başkanı: Önümüzdeki günlerde ikinci el de bulunamayacak
OYDER Başkanı: Önümüzdeki günlerde ikinci el de bulunamayacak
CHP'den sözleşmelilerin kadroya atanması için kanun teklifi
CHP'den sözleşmelilerin kadroya atanması için kanun teklifi
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya attılar
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya attılar
Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük
Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük
Bunu başaran beşinci Türk! Ebe annenin doktor oğlu tarihe geçti
Bunu başaran beşinci Türk! Ebe annenin doktor oğlu tarihe geçti
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Yüzde 81 aşı oldu, yüzde 17 aşı karşıtı
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Yüzde 81 aşı oldu, yüzde 17 aşı karşıtı
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Komiser rütbesine terfi eden personele 'liderlik' eğitimi verildi

Polis Akademisince komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 510 personele "liderlik" eğitimi verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2021 20:07
Yazdır
Komiser rütbesine terfi eden personele 'liderlik' eğitimi verildi

Polis Akademisinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek, çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 2019-2020 yılı içerisinde komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 510 personele yönelik eğitim düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde 18-22 Ekim'de düzenlenen liderlik eğitimi sonrası düzenlenen sertifika törenine, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali Soner ile Akademinin emniyet müdürleri ve akademisyenlerin katıldığı bildirildi.

Eğitim programına katılan personele sertifikalarının takdim edildiği kaydedildi.

#EĞİTİM# Polis Akademisi
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
Ülke genelinde uygulandı: 6'sı çocuk 19 kayıp kişi bulundu
Ülke genelinde uygulandı: 6'sı çocuk 19 kayıp kişi bulundu
İstanbul'da 29 Ekim provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da 29 Ekim provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1,5 milyon TL destek verdik
Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1,5 milyon TL destek verdik
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Bu Habere Tepkiniz

Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte; eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği belirtildi.
Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

434 sayılı Kanuna tabi memurlar, % 40 engelli raporu alırsa emekli olabilir mi?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?

Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Cumhurbaşkanı ödeneğinin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, bakanlar ve milletvekili maaşını nasıl etkilediğini yazdı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
'Görevini iyi yapanlar yapmayanlar ayrımını yapmak sizin haddinize mi?'

'Görevini iyi yapanlar yapmayanlar ayrımını yapmak sizin haddinize mi?'

VAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Van'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.