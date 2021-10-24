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CHP'li Mahmut Tanal'ın iddiasına yalanlama

CHP'li Mahmut Tanal'ın, Fransa Ulusal Meclis yetkililerinin Türkiye'den giden resmi heyete randevu vermediği yönündeki iddiasına yalanlama geldi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, planlanan görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ekim 2021 22:37
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CHP'li Mahmut Tanal'ın iddiasına yalanlama

CHP'li Mahmut Tanal, Fransa'da Ulusal Meclis yetkililerinin, Türkiye Büyük Millet Meclis'i resmi heyetine randevu vermediğini öne sürdü.

Tanal'ın "Ülkemiz itibarsızlaştırıldı" çıkışın AK Parti'den yalanlama geldi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Kuyruklu yalan" başlığı ile bir açıklama yaptı.

Paris'te planlamalar çerçevesinde görüşmelerin yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, iddiaların sahibi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu, "Fransa Ulusal Meclisi'nde Dumas Frederique ile planladığımız gibi görüştük" dedi.

#Mahmut Tanal
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