Dolar gece tarihi zirveye ulaştı: 9,84 TL
Geçen hafta hızlı yükselişe geçen doların , bu haftada sert yükselerek güne başladı. Faizlerin düşürülmesinden itibaren tarihinin rekorunu kıran dolar, dün kamu bankalarının faiz düşüreceği söylentisi üzerine 9,8495 TL'yi görerek tarihi zirveye ulaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ekim 2021 06:52
Geçen hafta hızlı yükselişe geçen doların , bu haftada sert yükselerek güne başladı. Faizlerin düşürülmesinden itibaren tarihinin rekorunu kıran dolar, dün kamu bankalarının faiz düşüreceği söylentisi üzerine 9,8495 TL'yi görerek tarihi zirveye ulaştı.
Tarihi zirve sonrası sabah saatlerinde doların seyri 9,75 TL'den devam etmektedir.
Dolar'ın artış grafiği