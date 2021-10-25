Hapisten çıkanı dağa gönder

Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil'den HDP ve örgütün şehir yapılanmasına gönderdiği mektupta; CHP ve İYİ Parti ile yürütülen örtülü ittifaktan, sokakları karıştırma planlarına kadar bir dizi talimat yer alıyordu. Yeni Şafak'ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı aynı mektupta, örgütteki panik havası da dikkat çekti. Mektupta özetle şu ifadeler yer alıyor:

ÖCALAN'DAN UZAKLAŞMA VAR

- Sahasında görev almış ve kendisine "PKK kadrosuyum" diyen arkadaşların ağırlıklı kısmı partileşme sorunları yaşıyor. Mücadele konusunda zayıflıklar yaşanıyor. Kafalar karışık, netsizlikler var. PKK'dan, mücadeleden uzaklaşmanın nasıl geliştiğini anlamaya çalışıyoruz.

- PKK'da fazlasıyla bireycilik ve kendine göre yaklaşım hakim olmuştur. Apo'nun (bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan) düşünceleri yerine kendine göre bir duruş baskın hale gelmiştir.

YÖNETİCİLER ÇALIŞMIYOR

- Bakur'daki (Türkiye kastediliyor) alan yönetimlerimizin temel sorunu kendi görevlerini yerine getirmemeleridir. Örgütsel mücadelenin öncelikle yönetimlerimiz tarafından ötelendiğini gördük.

- PKK MK toplantısı Bakur alanındaki ideolojik mücadelenin çok zayıf olduğunu tespit etmiştir. Her şeyden önce ideolojik alan koordinasyonunun bu gerçeklik içinde kendisini doğru çözümlemesine ihtiyaç vardır.

Burak Doğan