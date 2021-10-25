Acentelerden çağrı: Hac ve umre kapıları açılsın

Suudi Arabistan'da 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Ne-bevi'de ibadet edebileceği duyuruldu. Ardından Kabe'de sabah namazı sırasında aralıksız saf tutulmaya başladı. Bu durum, Hac ve umre organizasyonu yapan yaklaşık 1000 acenteyi umutlandırdı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Covid-19 'kırmızı listesi'nden çıkarmasını beklediklerini söyleyen Hac Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin "Suudi Arabistan, 27 Şubat 2020'den itibaren Türkiye'ye umre vizesi vermiyor. Hac ve umre sektöründe yaklaşık 25 bin Türk vatandaşı çalışıyor. Acenteler iki yıldır zor durumda. Beklentimiz bu işin artık yeni yıldan önce karara bağlanması" diye konuştu.

"YILBAŞIYLA UMRELERE BAŞLAYACAĞIZ"

İnançtur Başkanı Mahmut Şenadlı da "Bu dönemde devletimizin personelimiz için kısa ödenek desteği oldu. Kendi imkanlarımızla üzerini finanse ederek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Umrenin açılacağı ümidiyle bekliyoruz" derken Wittour Başkanı Dr. Erkan Aydın "Allah nasip ederse yılbaşıyla umrelere başlayacağız" ifadelerini kullandı.