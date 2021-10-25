Yeni siyasi parti geliyor! Kuruluş tarihi belli oldu

BBP'den ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi, Kahramanmaraş'ta düzenlediği bir programla halkla buluştu. Bir düğün salonunda geçekleşen programda konuşan Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, mevcut sistemin değişmesi, herkese hesap verebilen, adalete güvenin olduğu bir sistemin gelmesi gerektiğini söyledi.

Ülke yönetiminin de şeffaf olması gerektiğini ifade eden Çayır, "İlk hesap veren parti bizim parti olacak. İnternet sitesinde para nereden gelmiş, nereye harcanmış hepsini tek tek oraya yazacağız ki halkımız da bilsin. Hesap vermeyen bir yönetim olur mu? Allah'ın izniyle biz, alnımız açık, heybelerimiz dolu yola çıktık. Sizlerden dua, destek istiyoruz. Allah nasip ederse kasım ayı içerisinde arkadaşlarımızı Ankara'da toplayacağız. Sonra, partileşme kararı çıktığında da partileşeceğiz. Şu an Ankara'da 5 katlı yer tuttuk" dedi.

"Umutsuzluğa gerek yok"

Bugüne kadar 60'ın üzerinde il gezdiklerini ve gittikleri yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını ifade eden Remzi Çayır, "Millet mertliğe, dürüstlüğe, insanlığa, adalete susamış. Millet 'Birisi çıksa da bir gerçeği söylese ve gerçeği bu toplumla buluştursa. İşte o insanlar biziz. Umutsuzluğa gerek yok. Tayyip beyden sonra ne mi olurmuş? Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.

"Hiç usanmayacağız"

Çayır "Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir rüyam var, bir hayalim var' dediği bir yolculuğu vardı, o yolculuğu tamamlamak üzerimize farz. O yolu yürümek ve onun ideallerini devlete ulaştırmak için sizin yardımınızla, sizin desteğinizle yürüyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Hiç usanmayacağız, her kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin bizim yolumuzu kimse kesemeyecektir Allah'ın izniyle." dedi.