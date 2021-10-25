Darbeyi yöneten mahrem imamların ABD trafiği

4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
Kamu bankasından ilk adım geldi: Halkbank kredi faizlerini düşürdü
Kamu bankasından ilk adım geldi: Halkbank kredi faizlerini düşürdü
Vatandaşların faiz indirimine tepkisi: Cebimize giren kar eriyor!
Vatandaşların faiz indirimine tepkisi: Cebimize giren kar eriyor!
Memurların ek gösterge uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 13 soru ve cevabı
Memurların ek gösterge uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 13 soru ve cevabı
Benzine büyük bir zam daha geliyor
Benzine büyük bir zam daha geliyor
Fazla çalışma ücreti ne kadar arttı, hangi memura ne kadar ödenecek?
Fazla çalışma ücreti ne kadar arttı, hangi memura ne kadar ödenecek?
Kabine toplanıyor: Dövizdeki artış ve elçiler masada
Kabine toplanıyor: Dövizdeki artış ve elçiler masada
Acentelerden çağrı: Hac ve umre kapıları açılsın
Acentelerden çağrı: Hac ve umre kapıları açılsın
Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek
Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek
Türk-İş : 4 bin lira alan, 1479 lira kayba uğruyor
Türk-İş : 4 bin lira alan, 1479 lira kayba uğruyor
Gazeteci Mehmet Barlas'tan Cumhurbaşkanına büyükelçi itirazı!
Gazeteci Mehmet Barlas'tan Cumhurbaşkanına büyükelçi itirazı!
Erdoğan: Kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız
Erdoğan: Kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız
'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum
'Mercedes makam aracına binmek günahtır' diyen Karamollaoğlu: Mercedes'e biniyorum
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kocaeli Emniyeti'nden 'Kapkaç' açıklaması
Kocaeli Emniyeti'nden 'Kapkaç' açıklaması
İstenmeyen adam etkisi: Yurt içi piyasayı kritik bir hafta bekliyor
İstenmeyen adam etkisi: Yurt içi piyasayı kritik bir hafta bekliyor
Kurtulmuş: Memurlarımızın tamamı şerefli kamu görevlileridir
Kurtulmuş: Memurlarımızın tamamı şerefli kamu görevlileridir
Hulusi Akar açıkladı: Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
Hulusi Akar açıkladı: Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
Avukatın 'bordro' oyunu Yargıtay'dan döndü
Avukatın 'bordro' oyunu Yargıtay'dan döndü
OYDER Başkanı: Önümüzdeki günlerde ikinci el de bulunamayacak
OYDER Başkanı: Önümüzdeki günlerde ikinci el de bulunamayacak
CHP'den sözleşmelilerin kadroya atanması için kanun teklifi
CHP'den sözleşmelilerin kadroya atanması için kanun teklifi
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
Ana sayfaHaberler Terör

Darbeyi yöneten mahrem imamların ABD trafiği

15 Temmuz darbe girişiminde darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararında, bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmayan çarpıcı bilgiler yer aldı. Dava dosyası eklerinde, darbeyi yönetin mahrem imamların 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafiği dikkat çekti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Ekim 2021 08:30
Yazdır
Darbeyi yöneten mahrem imamların ABD trafiği

Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek gibi darbeyi yöneten mahrem imamlar ABD'ye İngiltere, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler üzerinden geçti. Darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılan bu trafiği ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporları deşifre etti. Raporlara göre, mahrem imamlar farklı ülkeler üzerinden ABD'ye geldi. Hatta durumu kuşkulu görülerek kendisi ile mülakat yapılan Kemal Batmaz, ilk gece New York Riviera Otel'de kalacağını, geri kalan tüm zamanında ise Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile kalacağını yetkililere anlattı. Elde edilen belgeler, Ankara'da yapılan toplantılar sonrasında sürekli ABD'ye giden mahrem imamların darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla ve yön vermesiyle yaptığı tek tek belgelenmiş oldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararında, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Kararda, 15 Temmuz darbe girişimine Fetullahçı Terör örgütünün yaptığı hazırlıklar adım adım anlatıldı. FETÖ, 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerden umduğu siyasal tablonun çıkmaması üzerine, örgüt yönetiminin darbe yaparak yönetimi ele geçirmeye karar verdi. Örgütün TSK'ya sızdırılan askerlerini yöneten imamı Adil Öksüz, Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek ve askeri yapılanmadan sorumlu mahrem imamlardan Harun Biniş, bu tarihten sonra darbe toplantıları için harekete geçti.

O VİLLA 1 KASIM'DAN SONRA KİRALANDI

Örgüt tarafından gizliliğe büyük önem verildiğinden mahrem toplantıların katılımcı sayısına göre örgüt evleri veya örgüt mensupları tarafından kiralanan şirket, işyeri gibi yerlerde yapıldı. Katılımcı sayısının çok olması gereken toplantılar için giriş-çıkış yoğunluğunun dikkat çekmeyeceği şirket veya iş yerleri özellikle tercih edilerek amaca uygun yerler tespit edilerek kiralandı. Bu kapsamda örgütün mahrem askeri yapılanmasında Ankara Hava Lojistik Komutanlığı imamı olan firari Serkan Aydın tarafından 1 Kasım Seçimlerinden hemen sonra ve 09 Kasım'da örgüte ait Ümitköy Empati Danışmanlık şirketi adına Çankaya'da 3 katlı villanın kiralandı. Örgütün hücre yapılanmasının doğal sonucu olarak her birim sorumlusunun kendisi ile aynı hücre yapılanmasında bulunan ve sorumlusu olduğu örgüt mensuplarını tanıdığı, darbe girişimini planlayıp sevk ve idare edecek askeri kadronun belirlenmesi ve birbirleriyle tanıştırılarak darbe girişimi hazırlıklarını yapmalarının sağlanmasına yönelik olarak öncelikle örgütün TSK sorumluları sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in ilgili mahrem imamlar ile villa da toplantılar yaptı.

Bu toplantılarda örgütün Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yer alan örgüt mensuplarından darbe planını yapacak, darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi. Örgüt liderinin emir veya onayı sonrası asker örgüt mensuplarının bağlı olduğu örgüt abileri tarafından örgüt imamları ve birbirleri ile görüştürülerek tanıştırıldıkları bu şekilde örgütsel hücrelerin birleştirilerek darbe girişimine ilişkin ana kurmay kadronun belirlendiği kaydedildi.

VİLLADAN SONRA İŞYERİ KİRALADILAR

Örgütün darbe hazırlıklarında kullandığı bir diğer adres ise FETÖ mahrem askeri yapılanmasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargah/Harekat birimlerinden sorumlu müdür yardımcısı firari Ahmet Sürmen tarafından 15 Mart 2016 tarihinde Ankara'da Mebusevler Mahallesindeki bir daire oldu. İş yeri eğitim proje ofisi olarak 1 yıllığına aylık 2 bin 800 lira bedele kiralandı. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine her iki adresin de boşaltılarak terk edildi.

12 KEZ ANKARA'YA GELİP DARBE TOPLANTILARINA KATILDI

Gerekçeli karardaki en önemli bilgilerden biri de Namık kod adlı Adil Öksüz'ün Ankara'da katıldığı darbe toplantıları oldu. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014 Ağustos itibariyle kullanan Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmasına karşın 34 SIR 49 plakalı araç ile plaka tanıma sistemi verilerine göre, 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihleri arasında 12 kez Ankara'ya gelerek darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Öksüz, Ankara'daki her önemli toplantıdan sonra, ABD'ye giderek örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e bilgi verip aldığı talimatları darbe toplantılarına katılan örgüt mensuplarına aktardığı kaydedildi.

ABD RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de mahrem imamlarla yapılan toplantılar sonrasında örgütün TSK yapılanmasını yöneten isimlerin Türkiye-ABD arasındaki hava trafiği başladı. Ancak bu trafikler örgüt elebaşının ve örgütün yönetim merkezinin bulunduğu ABD'ye gidişlerinin dikkat çekmemesi için ABD'ye doğrudan gitmek yerine farklı ülkeler üzerinden gerçekleştirildi. Hakan Çiçek, 6 Kasım 2015'de İsviçre, Kemal Batmaz 14 Kasım 2015'de İngiltere, Harun Biniş ise 16 Kasım 2015'de Almanya'ya havayolu ile çıkış yaptı. Hakan Çiçek 11 gün sonra, Kemal Batmaz 27 gün sonra, Harun Biniş ise 8 gün sonra Türkiye'den yurtdışına çıktıkları ülkeler üzerinden Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Akıncı davasına ulaşan rapor, ABD yolculuklarını gizleyen mahrem imamları deşifre etti.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ateşeliği ile yapılan yazışma sonucunda Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Türkiye'den farklı ülkelere çıkış yaptıkları tarihlerde o ülkeler üzerinden ABD'ye giriş yaptıkları belirtildi. Akıncı davasının gerekçeli kararında sanıkların bu eylemlerinin örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'den darbe girişimine yönelik talimatları almaları ve örgüt liderinin emri doğrultusunda FETÖ'nün TSK yapılanmasından sorumlu imamları olan sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş tarafından darbe girişimi hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

KEMAL BATMAZ'I ABD OFİSİ YALANLADI

Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilişkisini her fırsatta inkar eden Kemal Batmaz'ın yalanı da ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından kendisiyle yapılan mülakat üzerine tutulan tutanakla biz kez daha yüzüne çarpılmış oldu. Mahkemeye gönderilen raporda, Kemal Batmaz'ın 01 Ocak 2016'da ABD'ye giriş yaptığında kişisel kullanım amacıyla yanında 7 bin dolar getirdiği, göçmen vizesi gereksinimi atlatmak için ülkeye birçok kez geldiği düşüncesi ile durumu kuşkulu görülerek kendisi ile mülakat yapıldığı belirtildi. Kemal Batmaz ile yapılan mülakatta sanığın ilk gece New York Riviera Hotelde kalacağını, geri kalan tüm zamanında ise Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile kalacağını, arkadaşı İsmail Çelik'in kendisini alacağını ve otele götüreceğini, diğer arkadaşı Yavuz Yunus'un ise kendisini Fetullah Gülen'in evine götüreceğini söylediği kaydedildi. Yine aynı ofis tarafından gönderilen tutanaklarda Adil Öksüz'ün de İngiltere üzerinden ABD'ye gittiğinin tespit edildiğini belirtildi.

DARBE TOPLANTILARI SIRASINDA SIK SIK ÖRGÜT LİDERİNİ BİLGİLENDİRMİŞLER

Akıncı davasının gerekçeli kararında örgüt imamlarının elebaşı Fetullah Gülen'i süreç hakkında nasıl bilgilendirildiği de detaylarıyla anlatıldı. Adil Öksüz'ün Ankara Çayyolu'nda bulunan 3 katlı villada 27 Aralık 2015'te darbeye hazırlık toplantısı yaptıktan kısa bir süre sonra 31 Aralık'ta Türkiye'den İngiltere'ye, aynı gün İngiltere'den ABD'ye geçti. Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç'ta Türkiye'den ABD'ye giderek bu şekilde, 27 Aralık 2015'teki darbe girişimi toplantısından hemen sonra farklı yollardan ABD'ye giderek Pensilvanya'daki örgüt elebaşı Gülen ile görüşüp darbe toplantıları hakkında değerlendirmeler yaptı. Tüm imamlar, 3 ile 5 gün arasında Pensilvanya'da kalarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

SON TALİMATI 25 HAZİRAN'DA ALDILAR

15 Haziran 2016'da Ankara'ya gelerek darbe hazırlık toplantılarına katıldıktan sonra İstanbul'a dönen Adil Öksüz'ün 20 Haziran'da, Nurettin Oruç'un da aynı tarihte Hakan Çiçek ise 19 Haziran'da yurtdışına çıktı. Daha 10 gün sonra da Kemal Batmaz'ın ABD'ye gitti. Sanık Adil Öksüz ile Hakan Çiçek'in 5 gün sonra, diğer sanıklarında ardından Türkiye'ye dönüş yaptıkları belirtildi. Adil Öksüz'ün 20 Haziran ile 25 Haziran'da ABD'de olduğu dönemde Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz'ın da ABD'de olduğu, burada hep birlikte örgüt elebaşısı Gülen ile darbe hazırlıkları konusunda değerlendirme yaptıkları, daha sonra peyderpey Türkiye'ye dönüs yaptıkları, Adil Öksüz'ün Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'daki darbe toplantılarına katılmaya devam ettiği ancak 34 SIR 49 plakalı aracı kullanmadığı belirtildi.

HALİT TURAN

#ihanet trafiği# abd raporu#
Gözaltına alınan 13 kişi FETÖ ile irtibatlı 42 kişiyi deşifre etti
Gözaltına alınan 13 kişi FETÖ ile irtibatlı 42 kişiyi deşifre etti
4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
'Erdoğan'a suikastı helikopter arızası önledi'
'Erdoğan'a suikastı helikopter arızası önledi'
Hapisten çıkanı dağa gönder
Hapisten çıkanı dağa gönder
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Bipolar bozukluk sağlık personeli olmaya engel olur mu?
Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

İkramiye ve maaş açısından 'mühendis' mi 'şube müdürü' mü kadrosundan emekli olmak avantajlıdır?
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Uzaktan eğitimde gece ücretine dair önemli görüş

Uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü süreçte; eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, hafta içi çalışma günlerinde saat 18.00'den sonra ile cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ders görevleri karşılığında yararlandırılacakları ek ders ücretinin gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi gerektiği belirtildi.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

434 sayılı Kanuna tabi memurlar, % 40 engelli raporu alırsa emekli olabilir mi?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?

Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Cumhurbaşkanı ödeneğinin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, bakanlar ve milletvekili maaşını nasıl etkilediğini yazdı.
Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 31 Ekim 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)

Haftanın fırsat ürünleri (26-30)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri