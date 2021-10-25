Okul öncesi eğitimde yeni dönem

Bakan Özer, bakanlığı döneminde eğitimde fırsat eşitliğini arttırmayı ana hedef olarak ortaya koydu. Bu hedef için de üç alana odaklanacaklarının altını sürekli çiziyor: Temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme

Bakan Mahmut Özer, Hürriyet Gazetesinin sorularını cevapladı. Özer, eğitimde eşitsizliğin okul öncesi eğitimde başladığını, okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokula başladıklarında hazır bulunuşlarında önemli farklar oluştuğuna ve bunun ilerleyen dönemlerde de devam ettiğine dikkat çekti.

5. yaş grubunda okul öncesi eğitime ulaşma oranı yüzde 78 iken 3 yaş grubunda bu oran yüzde 14, 4 yaş grubunda ise yüzde 35 seviyelerinde. Bakan Mahmut Özer, 2022 yılının sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubundaki okullaşma oranını da yüzde 70'lere yükseltmeyi, bunu da lokasyon olarak erişebilirliği sağlayacak şekilde yapmak istediklerini belirtti.

Bakan Özer 2 bin 800 bağımsız anaokulu olduğunu, yeni planlama kapsamında 3 bin yeni anaokulu daha yapılacağını söyledi. Şuan ana okullarında 406 bin öğrenci eğitim alırken, 3 bin yeni anaokuluyla birlikte 480 binlik yeni kapasite oluşturulmuş olacak. Anasınınfaki öğrenci sayısı da 813 binden 1 milyon 613 bine çıkacak

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