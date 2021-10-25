Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 47 kişi hastanelik oldu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy düğününde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 47 kişi taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 08:43
Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
Hastaneye başvuran 47 kişi burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 47 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.