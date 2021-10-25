Memurların ek gösterge uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 13 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı ek gösterge uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 13 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1-Sözleşmeli subay, memur olursa, hangi ek göstergeyi alır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Emekli aylığına esas ek göstergede, memurluk harici hizmetler değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Astsubaylığa geçirilen uzman jandarmaların ek göstergeleri nasıl belirlenir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- TSK'dan ayrılan astsubay 3600 ek göstergeyi alır mı?Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- 1 ay Akademik uzman olan ek göstergesinden faydalanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- 5. dereceli memur kadrosunda görevli personelin ek göstergesi kaçtır ve yeşil pasaport alması münkün müdür? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Eski yüksek ek göstergeye göre kesinti yapılmamasını talep etme hakkım var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Okutman iken öğretmen olan, emeklilikte 3600 ek göstergeden yararlanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Ek göstergeler değişmezse, emekli maaşı değişir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Hizmetlinin memur ek göstergesi üzerinden emekli olması için kaç ay çalışılmalıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Yüksekokul sekreteri hangi ek gösterge üzerinden emekli olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Okutmanlıktan memurluğa geçenin ek göstergesi nasıl belirlenir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.