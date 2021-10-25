Vatandaşların faiz indirimine tepkisi: Cebimize giren kar eriyor!

Merkez Bankası faiz kararını 21 Eylül'de açıklamıştı...

Merkez Bankası yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'ya düşürdü.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. TCMB böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

BEKLENTİLER GÜÇLENMİŞTİ

PPK'nin faiz indirimlerine karşı olan bazı üyelerinin geçen hafta görevden alınmasının ardından enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimi yapılacağı beklentileri güçlenmişti.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti.

Faiz indirimi sonrası dolar ve euro harekete geçti.

Memurlar.net olarak faiz kararını başkentli vatandaşlara sorduk...

Ulus Meydanı ve Altındağ bölgesinde gerçekleştirdiğimiz röportajda çok sayıda vatandaş ekonomik durumdan şikayetçi oldu.

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