Kamu bankasından ilk adım geldi: Halkbank kredi faizlerini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

Dün Reuters'da yer alan bir haberde, kamu bankalarının ticari ve tüketici kredi faiz oranlarında Merkez Bankası faiz kararını izleyerek 200 baz puan indirime gitmeyi planlandığı öne sürülmüştü. Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.