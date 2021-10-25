Kırıkkale'de iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2021 09:33
Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyü yakınlarında yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan Ahmet İnanır (56), tünelde iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.
Yaralanan İnanır, diğer işçilerin yardımıyla şirkete ait araçla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.