Yenişafak yazarı: 2023'ü beklemeden siyaset dışı saldırı gerçekleşecek

Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin başlattığı kriz büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat verdi.

OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) geçen hafta Türkiye'yi izlemeye aldığını duyurdu. Alınan bu karar Kavala kriziyle birlikte Türkiye'ye ekonomik saldırı olarak nitelendirenler oldu.

Öte yandan ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 10 büyükelçi krizinin arkasındaki itin gücün ABD Başkanı Biden yönetimi olduğunu yazdı.

"Şartları zamanında olgunlaştırabilirlerse, başka bir müdahale gelecek"

Sıcak gündemi köşe yazısında değerlendiren Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Türkiye'nin ABD ve Avrupa'nın topyekün saldırısı altında olduğu görüşünde.

"Muhtıra verir gibi konuşuyor"

İç siyasete de değinen yazar, "Kılıçdaroğlu'nun, kendi ölçeğinin çok üstünde bir özgüven patlaması yaşaması sizi şaşırtmıyor mu? Her konuşmasında herkese "muhtıra verir gibi" atıp tutması kendi gücü değil." diye yazdı.

2023 seçimlerinde çok sert bir hesaplaşmanın yaşanacağını ileri süren Karagül, Çokuluslu irade"nin doğrudan müdahale edeceğini zaten biliyoruz. Daha şimdiden bu müdahale açık hale geldi. Ama daha ötesi var. 2023 seçimini beklemezler. Şartları zamanında olgunlaştırabilirlerse, başka bir müdahale gelecek. Siyaset dışı bir saldırı gelecek. Türkiye'yi altüst edip büyük bir karmaşaya sürüklemeyi göze almış bunlar." ifadelerine yer verdi.

"Savunmada kalmak intihardır"

Doğu, Güney, Batı cephelerinin kurulduğunu yazan Karagül, "Savunmada kalmak yenilmektir, intihardır." görüşüne yer verdi.

Türkiye'nin 21. yüzyılda büyük bir çıkış yaptığını her saldırıya karşı gücünü yayıp gücünü artırıp saldırıları tek tek çökerttiğini yazan Karagül, "şimdi bir kez daha gelecekler" dedikten sonra yazısını böyle tamamladı:

"Olağanüstü hazırlığa, olağanüstü cevaplar" üretilmeli

"2023 öncesi bir şok dalgası daha olacak. Hazırlık yapıyorlar. Bu sadece seçime hazırlık değil. Türkiye'ye büyük bir darbe vurmaya, onu durdurmaya, sonra da küçültmeye ayarlı bir hazırlık.

Onlarca yıldır mücadele ettiğimiz şey nasıl sadece "terör" değilse, bugün tanık olduğumuz hazırlık da siyaset değil. Aynı ajanda format değiştirerek devam ediyor.

"Olağanüstü" hazırlığa, "olağanüstü" cevaplar. Bir tür "olağanüstülük" yaklaşıyor. Siyasi parti kimliklerinizin hiçbir anlamı yok. Türkiye ölçekli, Türkiye'nin geleceği ölçekli, işin "çokuluslu boyutu" ile bakamayan herkes yanılacak.

Hangi partiden olursanız olun Türkiye'nin yanında, sağlam durun! Bu ajanda başarılı olursa, bir yüz yıl daha kaybedilecek. Bu ülkeyi, Batı'nın, yüzyıllardır yaptığı gibi, bir kez daha durdurmasına izin vermeyin.

Türkiye'nin direnç merkezleri uyanmalı, ayağa kalkmalı, harekete geçmeli. Bu "olağanüstü hazırlığa, olağanüstü cevaplar" üretilmeli. Tehlikenin farkında mıyız!"