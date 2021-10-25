Kaza sonrası can çekişen motorcuya 'Bırakın gebersin!' tepkisi

Kaza, ilçe merkezinde bulunan Eski Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun solunda park halindeki hafif ticari araca Selahattin K. (22) idaresindeki 07 ACL 769 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza anında araçta bulunan ve çarpmanın ardından aracından inen sürücünün tavırları çevredeki vatandaşları kızdırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yerde yatan yaralıyı görünce sinirlenen ve "Bırakın gebersin" dediği ileri sürülen sürücü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"Koşarak yardımına geldi"

Kaza anında gencin yardımına koşan Fatih Ayçın, "Ticari araç burada park halindeydi. Biz de arkadaşlar ile oturuyorduk. Motorcu araca vurdu. Koşarak yardımına geldik. Çocuğu ben kaldırdım. Ticari aracın sahibi inip, 'arkadaşlar bırakın gebersin' demesi sonucu sağlık çalışanlarına haber verdik. Sürücü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Genç daha sonra hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.