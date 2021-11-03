22 yıldır aynı görevde olan yönetici hakkında Danıştay İDDK'dan önemli karar!

Dava konusu olayda, Giresun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürü olarak görev yapan davacı bu görevden alınarak Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanmıştır.

İlk derece mahkemesi, davacının eski görevi olan il mahalli idareler müdürlüğü ile yeni görevine atama yetkisinin il valisine ait olduğu, iki kurum arasındaki personel ihtiyacını içeren yazışma sonucu tesis edilen işlemin kurumların muvafakatını da içerdiği gerekçesiyle dava konusu işlemin hukukuna uygun olduğuna karar vermiştir.

Danıştay Onaltıncı Dairesi ise 22 yıldır İl Mahalli İdareler Müdürü olarak başarılı bir şekilde görev yapan davacının görevi sırasında atanmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal etmiş ve mahkeme kararını bozmuştur.

İlk derece mahkemesi anılan kararında ısrar etmiş ve konu İdari Dava Daireleri Kuruluna yansımıştır. Dava Daireleri Kurulu da, Danıştay'ın ilgili dairesinin yönünde değerlendirerek görevinde başarısızlığına dair herhangi bir bulgu bulunmayan davacının görevinden alınması işlemini hukuka aykırı bulmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

Esas No: 2018/4669

Karar No: 2020/2007

İSTEMİN KONUSU : Ordu İdare Mahkemesi'nin 05/10/2018 tarih ve E:2018/1022, K:2018/1181 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Giresun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevden alınarak Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin 25/10/2011 tarihli işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ordu İdare Mahkemesi'nin 13/12/2013 tarih ve E:2011/1968, K:2013/1485 Sayılı kararıyla; 5902 Sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının illerdeki teşkilatlanması sırasında ihtiyaç duyulan personelin açıktan atama veya kurumlar arası naklen atama suretiyle giderilmesi gerektiği, somut olayda da bu kapsamda, hizmetine duyulan ihtiyaç nedeniyle davacının, kazanılmış hak derecesi korunarak şube müdürlüğü kadrosuna atandığının anlaşıldığı, Öte yandan, davacının, eski kurumundaki görevi olan il mahalli idareler müdürlüğü ile yeni kurumunda atandığı göreve atama yetkisinin il valisine ait olduğu, iki kurum arasındaki personel ihtiyacını içeren yazışma sonucu tesis edilen işlemin kurumların muvafakatını da içerdiği, söz konusu işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca, dava konusu işlemin somut ve hukuken kabul edilebilir bir sebebe dayanılarak tesis edildiği ve kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden de hukuka aykırılık taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onaltıncı Dairesinin 27/10/2015 tarih ve E:2015/8664, K:2015/6568 Sayılı kararıyla; Bakılan uyuşmazlıkta davacının, 22 yıldır İl Mahalli İdareler Müdürü olarak başarılı bir şekilde görev yaptığı, görevi sırasında atanmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunduğunun davalı idare tarafından da ileri sürülmediği, herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı dikkate alındığında, doğrudan İl Valisine bağlı İl Mahalli İdareler Müdürü olarak görev yapan davacının, bu görevinden alınarak Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak, Ordu İdare Mahkemesi'nin 13/12/2013 tarih ve E:2011/1968, K:2013/1485 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Ordu İdare Mahkemesi'nin 05/10/2018 tarih ve E:2018/1022, K:2018/1181 Sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlem ile isteği dışında kurumlararası atamaya tabi tutulduğu, il müdürlüğü unvanının elinden alınarak alt düzeydeki bir göreve atandığı, her iki kadronun tabi olduğu ek gösterge rakamlarının

farklı olması nedeniyle maddi kaybının bulunduğu, iptali istenen işlemin kamu yararı amacı gözetilmeksizin keyfi bir şekilde tesis edildiği ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi ısrar kararının Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, 21/09/1989 tarihinden bu yana yaklaşık 22 yıldır Giresun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürü olarak görev yapmakta iken, Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 21/10/2011 tarih ve 1302 Sayılı personel ihtiyacı bulunduğunu belirten yazısı uyarınca, dava konusu 25/10/2011 tarihli Valilik işlemi ile, bu görevinden alınarak Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanmıştır.

Bunun üzerine davacı tarafından, söz konusu işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal kayıpların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesinin 1. fıkrasında "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 18. maddesinde, illerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacağı, müdürlüğün sevk ve idaresinden valinin sorumlu olduğu, afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin atamasının vali tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan haliyle 5. maddesinde, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, görevde yükselmeye tabi kadrolar içerisinde sayılmış, 7. maddesinde ise İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne atanabilmek için, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl

memuriyet hizmeti bulunmak gerektiği kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, Daire kararında da belirtildiği üzere, her ne kadar davalı idare tarafından, davacının hizmetine duyulan ihtiyaç nedeniyle atamasının yapıldığı, İdare Mahkemesi tarafından da, dava konusu işlemin somut ve hukuken kabul edilebilir birsebebe dayanılarak tesis edildiği belirtilmekte ise de; dosya kapsamından, davacının yaklaşık 22 yıldır İl Mahalli İdareler Müdürü olarak başarılı bir şekilde görev yaptığı (görevinde başarılı olduğu davalı idare tarafından da atamasının yapılması nedeniyle kabul edilmektedir ), görevi sırasında atanmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz tutum ve davranışı, mesleki yetersizliği ya da başarısızlığı bulunduğunun davalı idare tarafından da ileri sürülmediği, herhangi bir disiplin cezasının veya soruşturmasının bulunmadığı, sicillerinin iyi ve çok iyi düzeyinde olduğu dikkate alındığında, doğrudan İl Valisine bağlı İl Mahalli İdareler Müdürü olarak görev yapan davacının, görevde yükselme sınavına tabi bir kadro olan İl Mahalli İdareler Müdürlüğü görevinden alınarak daha alt bir görev olan ( İl Afet ve Acil Durum Müdürü emrine bağlanmaktadır ) Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Ordu İdare Mahkemesi'nin temyize konu 05/10/2018 tarih ve

E:2018/1022, K:2018/1181 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan 59,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ordu İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.10.2020

tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- )Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ordu İdare Mahkemesince verilen 05/10/2018 tarih ve E:2018/1022,

K:2018/1181 Sayılı ısrar kararının, usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın

bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın

onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.