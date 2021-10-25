Gözaltına alınan 13 kişi FETÖ ile irtibatlı 42 kişiyi deşifre etti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, askeri gizli yapı içerisinde askeri öğrencilikten ayırma olan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Gerçekleşen operasyonda tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 3 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

42 şüpheli deşifre oldu

Gözaltına alınan şüphelilerle yapılan mülakat ve alınan ifadeler neticesinde FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 95 isime daha ulaşıldı. Bu kişilerin 42'si hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı ve ilk defa deşifre oldukları tespit edildi.

İfadesi alınan askeri öğrencinin beyanında geçmesi üzerine yine aynı soruşturmada başka bir askeri öğrencilikten ayırma olan şüphelinin ayrıca FETÖ terör örgütünün TSK gizli örgüt yöneticisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 13 şahsın işlemlerinin tamamlanmasın ardından 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şahıs serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.